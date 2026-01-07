El inesperado halago de Toni Freixa a un jugador del Real Madrid: «Me encantó, un chaval natural»

Toni Freixa, ex miembro de la Junta Directiva del FC Barcelona y candidato a su presidencia en 2015 y 2021, ha sorprendido con un halago a un futbolista del Real Madrid. El abogado catalán acostumbra a ser muy crítico con todo lo relacionado con el club blanco, pero se ha ‘rendido’ a la sensación de los últimos días en la capital. Un Gonzalo García que Freixa define como «un chaval natural» tras su destacada actuación ante el Betis.

El canterano madridista encandiló al Santiago Bernabéu con un hat-trick en la última jornada liguera para completar una victoria por 5-1 en la que todos los goleadores contaban con pasado en ‘La Fábrica’. «Este chico, Gonzalo, me encantó. Además me cae bien», ha comenzado Freixa su exposición sobre el delantero del Real Madrid. El gran momento que atraviesa, sumado a la baja de Mbappé, le vuelven a situar como potencial titular para las semifinales de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid.

Tras brillar en el Mundial de Clubes, donde fue el máximo goleador del torneo con cuatro tantos, Gonzalo García ha vivido a la sombra del ’10’ en su primera campaña como jugador del primer equipo blanco. En su cuarta titularidad de la campaña –ya lo fue ante Espanyol, Manchester City y Talavera– el madrileño tiró la puerta abajo. «Un chaval natural. Bastante alejado de lo que es un crack. Que se lo ha ganado, porque ha tenido la paciencia de llegar a donde ha llegado y cuando sale marca tres goles», ha analizado Toni Freixa sobre la irrupción de Gonzalo en El Partidazo de COPE.

Freixa se rinde a Gonzalo García

El ex directivo culé ha sido una de las múltiples voces que ha destacado la actuación del canterano merengue ante el Betis. El ’16’ firmó un hat-trick perfecto -gol de cabeza, con la derecha y con la izquierda- y salió ovacionado y coreado del césped del Santiago Bernabéu. La goleada ante los verdiblancos se convirtió en una exhibición de fuerza de ‘La Fábrica’ que completaron Raúl Asencio y Fran García. Un quinteto de goles con sabor a cantera que no se veía desde 1989, en un 7-2 ante el Zaragoza en el que anotaron Michel, Sanchís, Butragueño y Martín Vázquez.

Para el derbi de semifinales de la Supercopa de España, se espera que Gonzalo García vuelva a partir de inicio con la baja de Kylian Mbappé. El francés no ha viajado junto a sus compañeros a Arabia, por lo que sólo tendría opciones de jugar en una hipotética final ante FC Barcelona o Athletic Club. Por parte de Asencio, Huijsen sí ha entrado en convocatoria y podría desplazarle de una titularidad a la que se ha agarrado en el último mes. Con la vuelta del internacional español, Xabi Alonso dispondrá de tres jugadores para formar pareja en el centro de la defensa: Asencio, Huijsen y Rüdiger.