Huijsen: «¿Vinicius? En la prensa se escribe mucho…»

Dean Huijsen atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentó a Real Madrid contra el Liverpool en Anfield. Los blancos llegan a este encuentro tras haber ganado los tres primeros partidos de la fase liga de la Champions. El internacional español está cuajando una gran primera temporada en el conjunto blanco.

«Tenemos muchas ganas, esperamos llevarnos los tres puntos y hacerlo lo mejor posible», comenzó el central del Real Madrd. Sobre cómo está viviendo estos meses, fue claro: «Mentalmente estoy muy bien, estoy muy contento, es mi sueño y espero dar muchas alegrías a los madridistas».

A la hora de ser preguntado por Militao, explicó lo siguiente: «Es un central muy completo, fuera del campo también es muy buena gente. Estamos bien juntos». Además, fue contundente al ser preguntado por Vinicius: «En la prensa se escribe mucho y habéis hecho mucho lío para algo que no era para tanto. Ha pedido perdón, que me parece justo. Estas cosas pasan en el fútbol».

«Para mí, que ya he jugado aquí, no será ningún problema. Sólo es un campo de fútbol. Son los jugadores los que juegan. Prefiero entrenar en nuestra ciudad deportiva que hacerlo aquí», comentó sobre la decisión de Xabi de no entrenar en Anfield.

«Es un sueño, quería jugar en el mejor equipo del mundo. Creo que encajaba bien en la idea de Xabi y en el plan del club. Estoy muy contento de estar aquí», comentó sobre su elección de fichar por el Real Madrid. «En Italia fui a aprender cómo defender bien, y aprendí mucho. Estyo muy agradecido con Juventus y Roma. Fue decisión de ellos dejarme ir, pero me siento muy agradecido. Y me lo pasé muy bien allí», añadió.