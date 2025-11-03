Los secretos del Liverpool

  • MARCOS LÓPEZ

El Real Madrid se mide al Liverpool este martes en el cuarto partido de la fase liga de la Champions. El equipo blanco regresa a Anfield por segundo año consecutivo (la temporada pasada perdió) para un duelo clave en esta Champions, en la que el Real Madrid lleva pleno de victorias. Marcos López analiza en su sección de OKSCOUTING esta visita del Real Madrid a Liverpool.

