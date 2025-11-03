El Liverpool-Real Madrid ya es el Clásico de la Champions aunque la UEFA lo prohíbe el año que viene

El Liverpool-Real Madrid se ha convertido en los últimos años en todo un Clásico del fútbol europeo. El histórico rival continental del conjunto merengue no es otro que el Bayern de Múnich, con el que se ha enfrentado en 28 ocasiones. Sin embargo, en los últimos años la rivalidad con los reds ha ido a más, ya que han medido de forma consecutiva en las últimas cuatro campañas. En Anfield, de nuevo en un encuentro de la fase de liga, la racha se ampliará una campaña más. El enfrentamiento no podrá volver a producirse en la próxima edición, ya que la UEFA prohíbe que se repita en el mismo estadio un duelo entre dos equipos durante tres temporadas seguidas.

En el último duelo directo entre ambos, el conjunto inglés logró imponerse (2-0) tras siete triunfos madridistas y un empate. El Real Madrid ha privado al Liverpool de ganar varias Champions durante la exitosa etapa de Jürgen Klopp al frente del equipo. El conjunto blanco se impuso a los reds en las finales de 2018 y 2022, además de apearles en octavos de final (2023) y cuartos (2021). En este periodo de imbatibilidad madridista también hay que incluir las dos victorias en fase de grupos de la temporada 2014/15, con 0-3 en Anfield y 1-0 en el Santiago Bernabéu.

Con su triunfo en la última edición de la Champions, el Liverpool volvió a saborear lo que era superar al Real Madrid. Antes de comenzar esta racha triunfal, el conjunto merengue guardaba muy malos recuerdos de sus enfrentamientos con el equipo inglés. El Liverpool ostenta el honor de ser el último equipo que ha ganado una final de Champions a los blancos, al lograrlo en 1981 con un solitario 1-0. Su siguiente duelo tuvo que espera casi tres décadas, hasta la campaña 2008/09. En una eliminatoria recordada por el famoso «chorreo» de Vicente Boluda, presidente del Real Madrid por aquel entonces, el Liverpool, con Xabi Alonso y Arbeloa en sus filas, se impuso por 5-0 en el global.

Una dinámica que ha cambiado por completo en los últimos años, con el único tropiezo de la pasada temporada. El Liverpool, que iba lanzado en el inicio del último curso, se impuso por 2-0 en un partido en el que Mbappé y Salah fallaron desde el punto de penalti. El Real Madrid tratará de recuperar su histórico dominio con el Pool y ampliar un balance que actualmente se sitúa en siete victorias blancas, cuatro reds y un empate. Además, los de Xabi Alonso tratarán de conquistar Anfield por tercera vez, tras los notables triunfos en 2014 (0-3) y 2023 (2-5).

El Liverpool-Real Madrid, ‘vetado’ por la UEFA

Las recientes modificaciones de la UEFA en la Champions League evitarán que se repita el duelo entre Liverpool-Real Madrid en la próxima fase de liga. Dos equipos no se podrán enfrentar en el mismo estadio en la primera fase de la competición durante tres temporadas consecutivas. Por tanto, si podría producirse el enfrentamiento en el Santiago Bernabéu. También podrían volver medirse en Anfield, tanto en esta edición a partir de los cuartos de final como en las eliminatorias de la próxima.