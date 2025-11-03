El Real Madrid vive una de las mejores rachas de sus últimos años. Tanto es así que Xabi Alonso iguala ya el mejor arranque de una temporada en toda la historia del club. Son 13 victorias y una derrota en 14 encuentros. Sólo tropezó en el derbi ante el Atlético, pero el resto son todos triunfos que le hacen estar en lo más alto de la clasificación tanto de Liga y de Champions. Y este estreno tan exitoso de Xabi Alonso tiene varios nombres, pero sobre todo dos: Arda Güler y Kylian Mbappé.

El técnico español ha conseguido que el turco y el francés formen la dupla más letal de todas las que puede haber en el fútbol europeo. Güler y Mbappé se entienden a la perfección y los datos son ya descomunales, unas estadísticas que explican este gran arranque del Real Madrid de Xabi Alonso. Ambos han conectado en siete ocasiones distintas (y en siete encuentros diferentes) en lo que va de curso futbolístico, dando muchísimos puntos al conjunto blanco.

Hablamos de una dupla que se entiende ya a la perfección y que es obra de Xabi Alonso, ya que Arda Güler apenas contaba para Carlo Ancelotti, que no aprovechó esta conexión que tiene con Mbappé. Del francés se sabe todo, bota de oro de la temporada pasada y aniquilador del área en la presente, pero el turco está alcanzando ahora su mejor nivel. Es fruto de la confianza que le ha dado un Xabi que tuvo claro desde el inicio que no podía desperdiciar el talento de Arda.

En el partido del pasado sábado ante el Valencia, Arda Güler y Mbappé volvieron a conectar a la perfección. El encuentro acabó en goleada, el Madrid ganó fácil, pero sólo una primera parte (Güler fue cambiado al descanso) bastó para disfrutar de la conexión que tienen. Asistencia de Güler, gol de Mbappé.

Y esto se repite ya muchas veces esta temporada. Pasó también en Getafe, donde además la conexión Arda-Mbappé fue clave, ya que el Real Madrid ganó por la mínima en el Coliseum y la jugada del gol se produjo poco después de que saliera el turco al terreno de juego. También ocurrió en Almaty, con otra asistencia del otomano para el francés. Y en el Ciudad de Valencia. Y en el Carlos Tartiere de Oviedo. Y en el Metropolitano, aunque ese encuentro el Real Madrid lo perdió, el único hasta el momento.

Arda con la batuta, con la magia que le caracteriza, se está convirtiendo en el mejor aliado de Mbappé en el terreno de juego. Los dos se entienden con una mirada y Kylian ya hace los movimientos perfectos para que Güler ponga el balón con precisión. Seis asistencias de Arda Güler a Kylian Mbappé van ya, a lo que hay que añadir otra en el Mundial de Clubes (ante el Borussia Dortmund), donde ya Xabi Alonso demostró que Güler iba a ser muy importante en su nuevo proyecto.

En el tramo final de la pasada temporada (en su versión clásica, es decir, sin el Mundial de Clubes), Güler jugó más y tuvo tiempo para demostrar que claro que podía ser titular en el Real Madrid. En esos últimos partidos de la etapa de Ancelotti, Güler brindó un gol a Mbappé ante el Celta de Vigo (y además marcó él), regaló la asistencia del gol de Tchouaméni en la final de Copa y marcó en Getafe.

Si bien la mayoría de la conexión entre Arda y Kylian viene con el turco como asistente y el francés como goleador, también hay que destacar que esta temporada se cambiaron los roles en una ocasión. Fue en Anoeta, en un partido difícil al estar con 10 jugadores: gol de Güler con asistencia de Mbappé. Saben hacer de todo.

La buena conexión entre ambos es obra de Xabi Alonso, que desde el primer momento tuvo claro que Arda Güler tenía que ser titular en su proyecto y que, además, era la mejor forma de que Kylian Mbappé tuviera un asistente regular, un jugador que le brinda espacios y jugadas de peligro. Ya es el francés el que tiene un índice de acierto espectacular, marcando goles en 15 de los 17 partidos que ha disputado esta temporada, 13 encuentros con el Real Madrid y cuatro con Francia.