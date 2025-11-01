Mbappé vale oro

Mbappé estrenó la Bota de Oro que le entregaron el pasado viernes en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu haciendo lo que mejor sabe: marcar goles. El galo hizo las dos primeras dianas en el duelo ante los valencianistas, marcando de penalti y aprovechando una gran asistencia de Arda Güler para hacer la segunda diana de la noche en Chamartín. Pudo marcar el tercero, pero decidió cederle la pena máxima a Vinicius, que falló.

Mbappé ya suma 13 goles en Liga en las once jornadas que se han disputado y 18 contando sus dianas en la Champions. El ritmo goleador del francés es espectacular y está siendo el líder absoluto de un Real Madrid que, de su mano, puede aspirar a absolutamente todo.

Y es que Kylian es el líder absoluto del conjunto blanco en todos los aspectos. Un jefe que marca goles y guía a sus compañeros en cada encuentro. Este es, definitivamente, el Real Madrid de Mbappé.

Vinicius y el perdón del Bernabéu

El estadio Santiago Bernabéu recibió a Vinicius Junior con aplausos tras su enfado al ser sustituido en el Clásico, cuando su nombre sonó por la megafonía de Chamartín. El coliseo madridista, al igual que Xabi Alonso, que no dudó en ponerle de titular, no ha querido tener represalias con el brasileño, a pesar de que se equivocó gravemente ante el Barcelona. En esta ocasión, cuando fue cambiado antes del minuto 80, no se enfadó, saludó a Rodrygo y al propio Xabi.

Vinicius se enfadó mucho al ser sustituido en el Clásico a los 72 minutos. El brasileño no entendía que fuese el elegido para abandonar el terreno de juego cuando vio su número en el cartel luminoso del cuarto árbitro. Empezó a hacer aspavientos y gestos de desaprobación ante la decisión de Xabi Alonso de sacarlo del campo por Rodrygo. El camino hacia el banquillo del delantero fue tenso, pero, cuando llegó, sin mirarse con el donostiarra y manifestando su enfado, decidió irse hacia el túnel de vestuarios, abandonando el campo. Ocho minutos después regresó al banquillo y fue protagonista en la doble trifulca del final del duelo.

El juego absurdo de los penaltis

Otra vez volvió a cederle Mbappé un penalti a Vinicius y la cosa no salió como era de esperar. El francés, que podía marcar el hat-trick antes del descanso, le ofreció el lanzamiento al brasileño y este vio cómo su disparo, mal ejecutado, era detenido por Agirrezabala. Ya sucedió ante el Villarreal, pero en esa ocasión sí marcó.

Y por fin Endrick

Decía Xabi Alonso que no había jugado Endrick porque los resultados habían sido ajustados. No fue el caso contra el Valencia, puesto que los blancos se fueron al descanso 3-0. Dio igual. El donostiarra le hizo calentar pasado el minuto 70 y le dio entrada poco antes del minuto 80. Su primera aparición en lo que va de temporada.

Las notas del Real Madrid