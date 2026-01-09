Una leyenda del Atlético califica al Madrid como «chollo» para el Barça tras perder contra ellos la semifinal

El Real Madrid superó al Atlético de Madrid en el derbi de semifinales de Supercopa de España y se medirá al FC Barcelona en el partido por el título del domingo. Pese al triunfo, los de Xabi Alonso no tuvieron su mejor actuación ante el conjunto rojiblanco, que tuvieron varias opciones para forzar la tanda de penaltis. Al otro lado espera un Barça que aplastó con un contundente 5-0 al Athletic Club en el primer duelo de semifinales. Los blaugranas llegan con mejores sensaciones que un Real Madrid al que Kiko Narváez, ex futbolista atlético, define como un «chollo» para su eterno rival.

El conjunto merengue sale del derbi con el subidón anímico que supone imponerse en un gran partido, lo que se le viene resistiendo en las dos últimas temporadas. El último duelo ante el Atlético de Madrid se había saldado con un 5-2 en el Metropolitano que empezó a erosionar los cimientos del proyecto de Xabi Alonso tras un inmaculado inicio de campaña. La victoria en el derbi de la Supercopa, el segundo del curso, era obligatoria. Las sensaciones y el juego, en cambio, no fueron las mejores. Los colchoneros estuvieron cerca de triplicar al Real Madrid en remates -22 a 8-, aunque el tanteo en los disparos a puerta se quedó en 6-4 a su favor.

El equipo blanco volvió a necesitar a un gran Thibaut Courtois para sobrevivir a los ataques de un Atlético de Madrid que presionó a balón parado con nueve saques de esquina -por uno de su rival- y se impuesto en el duelo por la posesión (55 a 45%). La intervención más destacada del portero belga fue, precisamente, a un remate de Sorloth al primer palo en un córner. El Real Madrid hizo valer su mayor efectividad de cara a portería. En la primera mitad, con un potente disparo de Valverde al minuto de juego. Al inicio de la segunda fue Rodrygo el que completó una buena secuencia de pases del equipo para superar a Oblak en el mano a mano.

El Madrid, un «chollo» para el Barcelona

Sorloth recortó distancias rápidamente, atacando la debilidad del Madrid en los centros laterales como ya hizo en el primer derbi de la temporada. El Atleti buscó con ahínco el empate, pero los merengues resistieron en la recta final del choque. Para el ex futbolista Kiko Narváez, tras lo visto en ambas semifinales, el Real Madrid es un «chollo» para el Barça de cara a la final del domingo; según expuso en su intervención en El Larguero de la Cadena SER.

Como ya ha sucedido en las tres últimas ediciones, habrá Clásico en el partido por el título de la Supercopa de España. La pasada edición dejó un sonrojante 5-2 a favor de los culés, en el que la diferencia apuntaba a ser aún mayor hasta la expulsión de Szczesny en el minuto 56. El Barcelona vengó el 4-1 que le endosó el Real Madrid en la final de 2024, con hat-trick de Vinicius Junior. Para la cuarta final consecutiva de Supercopa entre ambos, los blancos esperan que el regreso de Kylian Mbappé palie las posibles ausencias de Rüdiger, Asencio y Rodrygo; que acabaron tocados las semifinales.