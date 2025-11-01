El Bernabéu también perdona a Vinicius

El estadio Santiago Bernabéu recibió a Vinicius Junior con aplausos tras su enfado al ser sustituido en el Clásico cuando su nombre sonó por la megafonía de Chamartín. El coliseo madridista, al igual que Xabi Alonso, que no dudó en ponerle de titular, no ha querido tener represalias con el brasileño a pesar de que se equivocó gravemente ante el Barcelona.

Vinicius se enfadó mucho al ser sustituido en el Clásico a los 72 minutos. El brasileño no entendía que fuese el elegido para abandonar el terreno de juego cuando vio su número en el cartel luminoso del cuarto árbitro. Empezó a hacer aspavientos y gestos de desaprobación ante la decisión de Xabi Alonso de sacarlo del campo por Rodrygo. El camino hacia el banquillo del delantero fue tenso, pero, cuando llegó, sin mirarse con el donostiarra y manifestando su enfado, decidió irse hacia el túnel de vestuarios, abandonando el campo. Ocho minutos después, regresó al banquillo y fue protagonista en la doble trifulca del final del duelo.

No es la primera vez que Vinicius se indigna al ser sustituido. La última vez, sin ir más lejos, sucedió el pasado miércoles, en el encuentro que enfrentó al Real Madrid con la Juventus, a los 84 minutos. El brasileño también se enfadó con Xabi Alonso y abandonó el estadio Santiago Bernabéu muy molesto con el donostiarra, con quien mantiene una relación compleja desde el primer día.