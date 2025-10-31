Cuándo se juega el Real Madrid – Valencia: a qué hora es y dónde ver gratis por TV en directo online el partido de Liga

Conoce la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo y en vivo online el Real Madrid - Valencia de la Liga El Real Madrid - Valencia es de la jornada 11 de la Liga y se jugará en el Santiago Bernabéu El Real Madrid espera sumar otra victoria tras la lograda en el Clásico hace una semana

El Real Madrid y el Valencia se miden en el Santiago Bernabéu en lo que será uno de los mejores partidos que trae consigo la jornada 11 de la Liga. Dos clubes históricos de nuestro país se enfrentan en un choque en el que siempre saltan chispas y hay polémica, por lo que se espera un auténtico espectáculo en la capital de España. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en Concha Espina.

Horario del Real Madrid –Valencia: el partido de la Liga

El Real Madrid recibe al Valencia en el Santiago Bernabéu para jugar el partido corresponde a la jornada 11 de la Liga. Estos dos conjuntos protagonizarán uno de los encuentros más destacados de esta fecha y los de Xabi Alonso irán con todo para hacer buena la victoria de hace una semana contra el Barcelona en el Clásico que se jugó en Chamartín. Por su parte, el cuadro che llega a este duelo tras haber jugado entre semana la Copa del Rey y están en puestos de descenso, por lo que necesitan dar la sorpresa sí o sí en Concha Espina.

A qué hora juega el Real Madrid – Valencia de la Liga

La Liga ha programado este frenético Real Madrid – Valencia que corresponde a la jornada 11 de la Liga para este sábado 1 de noviembre. La patronal que preside Javier Tebas ha fijado este choque entre el cuadro merengue y el che en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa de este choque entre ambas aficiones para que el balón pueda rodar de manera puntual en el Santiago Bernabéu.

Dónde ver el Real Madrid vs Valencia en televisión y en vivo online

Movistar+ fue uno de los dos medios de comunicación que compró los derechos televisivos para emitir en exclusiva una parte del campeonato nacional español en nuestro país. Este Real Madrid – Valencia de la jornada 11 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar la Liga. Este canal es de pago y habrá que pagar el paquete que lo incluye para poder disfrutar con todo lujo de detalles todo lo que suceda en el Santiago Bernabéu entre los de Xabi Alonso y Corberán.

Por otro lado, todos aquellos aficionados del cuadro madridista, del conjunto che y seguidores del fútbol español en general podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Real Madrid – Valencia de la jornada 11 de la Liga mediante la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, así como pondrán a disposición de sus clientes su página web para que puedan acceder con un ordenador y disfrutar de todo lo que suceda en el Santiago Bernabéu.

Además, en la web de DIARIO MADRIDISTA encontrarás la mejor información previa a todo lo que rodee a este partidazo entre dos clubes históricos de nuestro país que se enfrentan en esta jornada 11 de la Liga. Desde una hora y media antes del inicio del Real Madrid – Valencia narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto. Cuando acabe el choque publicaremos la crónica y las reacciones relevantes que se produzcan en el Santiago Bernabéu.

Dónde escuchar por radio en directo el Real Madrid – Valencia de la Liga

Hay que tener en cuenta también que todos aquellos aficionados de ambos conjuntos que no puedan ver en directo o en streaming y en vivo online este partido de la jornada 11 de la Liga podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Radio Marca, Cope, RNE, Onda Cero o la Ser conectarán con el Santiago Bernabéu para narrar minuto a minuto todo lo que esté sucediendo en este Real Madrid – Valencia.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Real Madrid – Valencia

El Santiago Bernabéu, que está ubicado en el distrito de Chamartín, será el estadio donde se celebrará este apasionante Real Madrid – Valencia de la jornada 11 de la Liga. La casa de todos los madridistas se inauguró en 1947 y tiene capacidad para acoger a unas 80.000 personas, por lo que se espera un lleno y un ambientazo este sábado en un choque en el que los de Xabi Alonso irán con todo. Este estadio es el gran favorito para ser la sede de la final del Mundial de 2030 que España celebrará junto a Portugal y Marruecos.

El Comité Técnico de Árbitros ha designado al colegiado Mateo Busquets Ferrer para que imparta justicia en este frenético Real Madrid – Valencia de la jornada 11 de la Liga. A los mandos del VAR estará Daniel Trujillo Suárez, por lo que será el responsable de revisar todas las jugadas polémicas que se produzcan para, en el caso de ser necesario, avisar a su compañero para que vaya a analizar la acción en cuestión a la pantalla que estará situada en la banda del Santiago Bernabéu.