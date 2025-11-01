Real Madrid vs Valencia en directo: ver gratis en vivo online el partido de la Liga hoy

El Real Madrid y el Valencia se ven las caras en el Santiago Bernabéu en lo que, sin duda, será un auténtico partidazo, de los más destacados de la jornada 11. Hay que tener en cuenta que cada vez que estos dos clubes históricos de la Liga se enfrentan saltan chispas. Los goles, las polémicas y la tensión reinan en los duelos entre merengues y el cuadro che y el feudo madridista será testigo hoy de otro encuentro apasionante. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este frenético Real Madrid – Valencia.

Real Madrid – Valencia, en directo

Así está la clasificación de la Liga

Esta jornada 11 de la Liga se presenta apasionante y con bastantes partidazos, como este que jugará el Real Madrid contra el Valencia. Los de Xabi Alonso encabezan la clasificación de la Liga sacándole cinco puntos al Barcelona, por lo que el objetivo es claro: ganar y dormir a ocho por encima de los culés y meterles presión de cara al partido que jugarán los de Hansi Flick mañana contra el Elche. Para ello, los de Concha Espina tendrán que darlo todo e imponerse a un Valencia que está tocado porque arranca esta fecha del campeonato en puestos de descenso.

Kylian Mbappé, en racha

Kylian Mbappé continúa, sin duda, siendo el jugador más destacado del Real Madrid esta temporada. El delantero francés está viviendo una racha espectacular y espera poder seguir con ella en el Santiago Bernabéu delante de sus aficionados, a los que, en la previa, les ofrecerá la Bota de Oro que le entregaron este viernes tras haber sido el máximo goleador en Europa de la pasada campaña. Ahora, el de Bondy espera poder seguir celebrando tantos y su próxima víctima quiere que sea el Valencia.

Clásico del fútbol español en el Bernabéu

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de este Real Madrid – Valencia que se juega en el Santiago Bernabéu y que corresponde a la jornada 11 de la Liga. Si hace unos días el conjunto blanco ganaba el Clásico contra el Barcelona, ahora a los de Xabi Alonso les toca medirse a otro club histórico de nuestro país, aunque los de Corberán llegan a Chamartín en puestos de descenso, por lo que pondrán más de su parte para tratar de dar la sorpresa al líder de la tabla.