Real Madrid vs Valencia en directo: ver gratis en vivo online el partido de la Liga hoy

Real Madrid
El Real Madrid se enfrenta en el Santiago Bernabéu al Valencia en la jornada 11 de la Liga
Los duelos entre el Real Madrid y el Valencia siempre están cargados de tensión y polémica
¡Comienza el Real Madrid – Valencia!
Se guardó un minuto de silencio por José Manuel Ochotorena y posteriormente rodó el cuero en el Santiago Bernabéu. ¡Sacó de centro el Valencia!
Mbappé
A Kylian Mbappé le entregaron el trofeo a mejor jugador de la Liga del pasado mes y posteriormente ha ofrecido la Bota de Oro a los aficionados que se han acercado al Santiago Bernabéu.
¡5 minutos!
Los jugadores del Real Madrid y Valencia van a saltar ya al terreno de juego. Ya no queda nada para que comience este partidazo en el Santiago Bernabéu.
La previa
Aprovechamos este ratito que falta de partido para ofrecerte la mejor previa del Real Madrid – Valencia.
Kylian Mbappé
El delantero francés ofrecerá la Bota de Oro al Santiago Bernabéu, ya que ayer se la entregaron tras haber sido el máximo goleador el año pasado. Las palabras de Kylian Mbappé.
La defensa
Xabi Alonso sigue con pocos efectivos en la línea defensiva y el cuadro blanco afronta este choque ante el Valencia con bajas como la de Carvajal, Alaba y Rüdiger. El Real Madrid, bajo en defensas.
Vinicius
El delantero hoy será titular frente al Valencia y el Santiago Bernabéu dictará sentencia sobre sus polémicos gestos el pasado domingo cuando fue sustituido en el Clásico. Juicio a Vinicius.
Sin Camavinga
Xabi Alonso anunció la alineación y los aficionados echaron de falta a un jugador que ha venido teniendo buenas actuaciones. Este es el motivo por el que no juega Camavinga.
Quién es el árbitro del Real Madrid – Valencia
El CTA escogió a Mateo Busquets Ferrer para que arbitre este duelo entre el Real Madrid y en el Valencia. Cada vez que estos dos encuentros se ven las caras suele haber tensión y tendrá que controlar el encuentro. Daniel Trujillo Suárez estará en el VAR.
Alineación del Valencia
También se ha dado a conocer el once de Corberán para intentar dar la sorpresa en el Santiago Bernabéu. Esta es la alineación oficial del Valencia contra el Real Madrid hoy: Aguirrezabala; Thierry, Tárrega, Copete, Gayá; Pepelu, Santamaría, Diego López, Luis Rioja; Beltrán, Danjuma.
Horario y a qué hora es Real Madrid vs Valencia CF
Recordamos que este duelo entre el Real Madrid y el Valencia fue fijado en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Esto quiere decir que sólo falta una horita para que comience este partidazo en el Santiago Bernabéu.
Alineación del Real Madrid
¡Ya conocemos a los once escogidos por Xabi Alonso y no hay castigo para Vinicius! Esta es la alineación oficial del Real Madrid hoy contra el Valencia: Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Güler, Bellingham; Mastantuono, Vinicius, Mbappé.
Dónde juega el Real Madrid hoy
Este partidazo entre el Real Madrid y el Valencia, dos históricos del fútbol español, se disputará en el Santiago Bernabéu, por lo que, después del Clásico, los de Xabi Alonso vuelven a jugar delante de sus aficionados.
Dónde ver el Real Madrid contra el Valencia CF hoy
Este partidazo entre el Real Madrid y el Valencia de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través del canal de Movistar la Liga, que es de pago. En la web de DIARIO MADRIDISTA te contaremos en vivo online y en streaming gratis todo lo que ocurra en el Santiago Bernabéu.
Todo preparado en el Santiago Bernabéu
Falta una horita y media para que ruede el balón en Concha Espina y en breves momentos conoceremos las alineaciones del Real Madrid y del Valencia.
El Real Madrid y el Valencia se ven las caras en el Santiago Bernabéu en lo que, sin duda, será un auténtico partidazo, de los más destacados de la jornada 11. Hay que tener en cuenta que cada vez que estos dos clubes históricos de la Liga se enfrentan saltan chispas. Los goles, las polémicas y la tensión reinan en los duelos entre merengues y el cuadro che y el feudo madridista será testigo hoy de otro encuentro apasionante. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este frenético Real Madrid – Valencia.
Real Madrid – Valencia, en directo
Así está la clasificación de la Liga
Esta jornada 11 de la Liga se presenta apasionante y con bastantes partidazos, como este que jugará el Real Madrid contra el Valencia. Los de Xabi Alonso encabezan la clasificación de la Liga sacándole cinco puntos al Barcelona, por lo que el objetivo es claro: ganar y dormir a ocho por encima de los culés y meterles presión de cara al partido que jugarán los de Hansi Flick mañana contra el Elche. Para ello, los de Concha Espina tendrán que darlo todo e imponerse a un Valencia que está tocado porque arranca esta fecha del campeonato en puestos de descenso.
Kylian Mbappé, en racha
Kylian Mbappé continúa, sin duda, siendo el jugador más destacado del Real Madrid esta temporada. El delantero francés está viviendo una racha espectacular y espera poder seguir con ella en el Santiago Bernabéu delante de sus aficionados, a los que, en la previa, les ofrecerá la Bota de Oro que le entregaron este viernes tras haber sido el máximo goleador en Europa de la pasada campaña. Ahora, el de Bondy espera poder seguir celebrando tantos y su próxima víctima quiere que sea el Valencia.
Clásico del fútbol español en el Bernabéu
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de este Real Madrid – Valencia que se juega en el Santiago Bernabéu y que corresponde a la jornada 11 de la Liga. Si hace unos días el conjunto blanco ganaba el Clásico contra el Barcelona, ahora a los de Xabi Alonso les toca medirse a otro club histórico de nuestro país, aunque los de Corberán llegan a Chamartín en puestos de descenso, por lo que pondrán más de su parte para tratar de dar la sorpresa al líder de la tabla.
Min 2
Arda Güler
El turco se ha torcido el tobillo de su pie derecho tras pisar a Pepelu. Es atendido y calienta Camavinga por si acaso.