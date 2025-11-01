Busquets Ferrer se come tres penaltis claros en una misma jugada y el VAR le avisa para que pite uno

El árbitro Trujillo Suárez, desde el VAR, tuvo que corregir a Busquets Ferrer, colegiado en el césped en el Santiago Bernabéu, que fue incapaz de ver en el campo ¡tres penaltis! en una misma jugada del Real Madrid – Valencia. En un córner, Tárrega hizo una mano en un salto con Militao, pero además hubo dos agarrones consecutivos, uno a Mbappé y otro a Bellingham. El árbitro, tras revisarlo en las imágenes del VAR, pitó el penalti por la mano, no por los agarrones, tal y como explicó a los jugadores.

En el minuto 17 del Real Madrid – Valencia, el árbitro Busquets Ferrer no vio tres penaltis en una misma jugada, dos agarrones muy claros a Mbappé y Bellingham. Sin embargo, Trujillo Suárez, desde el VAR, le puso las imágenes de la mano de Tárrega, que también había cometido penalti al dar el balón con la mano en un salto.

El penalti, anotado por Mbappé, supuso que el Real Madrid se adelantara en el marcador de este encuentro ante el Valencia de la undécima jornada de Liga. La polémica llegó muy pronto en el Bernabéu con este triple penalti que Busquets Ferrer no vio en ningún momento. Se da la circunstancia de que este árbitro es el que pitó el escandaloso penalti a Lamine en Vallecas, cuando el jugador culé se tiró en el área y pitó la pena máxima, imposible de corregir porque no había VAR.

En este caso el videoarbitraje sí funcionaba, motivo por el que Trujillo Suárez le llamó para que viera la jugada, aunque por sorpresa le enseñó la mano de Tárrega y no los dos agarrones a Mbappé y Bellingham. Esos dos agarrones eran muy claros, ambos en el segundo palo en el centro, pero ni el VAR ni el colegiado del campo fueron capaces de analizar esa jugada. El Real Madrid aprovechó ese penalti, anotado por Kylian Mbappé.

Otro penalti a favor del Real Madrid

En el tramo final de la primera mitad, Correia cometió un clarísimo penalti sobre Carreras. En este caso Busquets Ferrer sí lo vio -era difícil no verlo- y lo señaló al instante. El penalti, en este caso, fue fallado por Vinicius, que lanzó la pena máxima, cedida por Kylian Mbappé, que ya llevaba dos goles.

Esta es la sexta vez que Busquets Ferrer arbitra al Real Madrid, todas en Liga. Hasta ahora, el balance era de tres victorias del conjunto blanco, con dos empates. Un empate fue el famoso derbi del Metropolitano en el que se lanzó muchos objetos a Courtois, parando este árbitro el partido en ese momento.