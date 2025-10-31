El árbitro que pitó el escandaloso penalti a Lamine en Vallecas estará en el Real Madrid-Valencia

El partido que disputarán Real Madrid el Valencia el próximo sábado a las 21:00 horas ya tiene designación arbitral. Será Busquets Ferrer, uno de los árbitros que en su día mayor proyección tenía en la élite española, el encargado de impartir justicia. El árbitro del colegio balear fue el que señaló penalti sobre Lamine Yamal durante el Rayo-Barcelona de esta temporada. Lo hizo sin el soporte del VAR, que no funcionaba en ese instante del partido. Y, para más inri, fue un penalti muy dudoso.