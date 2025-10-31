Xabi Alonso perdona a Vinicius: «No hay ninguna represalia»

Xabi Alonso atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta en el estadio Santiago Bernabéu a Real Madrid y Valencia. Los blancos vuelven a casa tras ganar el Clásico el pasado fin de semana y poner una diferencia de cinco puntos en la clasificación con los azulgranas. La rueda de prensa estuvo marcada por la polémica provocada por Vinicius al ser sustituido contra el Barcelona.

«Tras una primera semana muy positiva, viene otra muy exigente, con dos partidos de Liga y una visita de Champions. Queremos cerrar este bloque con energía positiva y comenzamos contra el Valencia», comenzó el donostiarra.

Xabi Alonso se mostró muy satisfecho con las palabras de Vinicius: «El miércoles tuvimos una reunión con todos y Vinicius estuvo impecable. Habló con sinceridad y estuvo muy bien. Para mí, queda zanjado. No hay ninguna represalia». Sobre el comunicado, donde no le cita, fue claro: «Fue un comunicado muy valioso, muy positivo. Demostró su honestidad, habló con el corazón. Lo más importante es lo que dijo y quedé muy satisfecho. Desde el miércoles se cerró el tema».

Sobre el planteamiento del Clásico, donde reforzó el centro del campo, comentó lo siguiente: «Sabemos que es una fortaleza que tenemos. Salió bien, pero no sólo tácticamente. El equipo tuvo una emocionalidad muy positiva y eso es la base para que funcione. Ese partido está aparcado, pero nos dice cosas de cara al futuro».

Sobre que le pide a Mbappé, fue claro: «Los goles los marcó y los marcará. Su día a día es muy bueno. Lo está asumiendo con mucha madurez y eso es muy importante. Luego tenemos que acompañar al equipo para que haga los goles».

«No pensando en el martes, sino en mañana. Pensando en el Valencia. En la Champions puedes perder puntos. Pero yo tengo en la cabeza Valencia-Rayo. El Valencia ganó en el Bernabéu el año pasado. El Rayo prepara bien a sus equipos. El partido, con alerta. Porque después de una gran victoria, a veces bajas un poco el pistón», comentó sobre la posibilidad de hacer rotaciones.

Sobre cómo ha vivido esta semana, comentó lo siguiente: «Antes del Clásico hablamos, que tenía más valor. Para la confianza del equipo era importante una victoria de ese tamaño. Pero toca olvidarlo. Tenemos que seguir afrontando cada partido. Cuando bajemos un poco esa preparación, perderemos puntos. Y no queremos que eso suceda. Yo estoy bien».

Además, reconoció que ha vuelto a ver el Clásico y lo que más le gustó: «Muchas de las cosas que planteamos salieron bien. El equipo mostró mucha solidez. Y teníamos muchas ganas. Eso se veía en los chicos. Estaban anticipando la situación. Cuando somos fuertes, llevamos la iniciativa».

Sobre cómo es como entrenador, fue claro: «Yo siendo yo mismo. Lo más importante es ser auténtico. No hay que impostar nada, ser directo y siempre pensar en lo mejor para el equipo. Hay que saber que no todos son iguales y hay que tener inteligencia emocional para adaptarte a ellos».

«Siempre me preocupa. El no estrujar demasiado a los jugadores. También hay que saber los esfuerzos, las exigencias. Hay momentos donde tienes que gestionar esos momentos. Con Kylian, hasta ahora ha sido así, pero ya veremos para el futuro», comentó sobre la carga de minutos.

Por otro lado, habló de la lesión de Carvajal: «Jugó 20 minutos, lo hizo muy bien, compitió… y el lunes por la mañana fue una sorpresa, recibir esa llamada del doctor. Le echaremos de menos seguro. Y ya que parecía que contaremos con él… Creemos que siete o ocho semanas. Le esperamos».

También valoró la situación de Endrick: «Me gustaría que hubiese tenido minutos, pero los partidos han sido ajustados. Está entrenando bien, está preparado, pero se tiene que dar el momento».

«Todos estamos centrados en lo que tenemos por delante. Somos competitivos y el enfoque es el mismo. Queremos ir uno a uno, pero de una manera segura», finalizó el entrenador del Real Madrid.