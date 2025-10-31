El sucio ataque de Gabi a Vinicius: «Es inaceptable y egocéntrico»

El tema Vinicius-Xabi Alonso ha generado reacciones de todo tipo. Desde futbolistas a entrenadores, o incluso personas que han pasado por ambos cargos. Una de ellas es Gabi, que hace apenas tres semanas era destituido como técnico del Zaragoza. El mito del Atlético puso fin a su primera aventura en un banquillo del fútbol profesional tras una racha de resultados catastrófica y este viernes ha sido noticia por su exagerada valoración del comportamiento del jugador del Real Madrid al ser sustituido en el Clásico del pasado domingo en el Santiago Bernabéu.

Gabi aseguró que Vinicius «pone a prueba todos los días a la gente que tiene alrededor». «Para mí era de esperar, el que tiene que tomar cartas en el asunto es el entrenador», declaró. Cabe recordar que el brasileño pidió perdón públicamente en redes sociales el pasado miércoles, aunque en su escrito se olvidó del entrenador tolosarra, que dio por zanjado el asunto en la rueda de prensa previa al partido de Liga contra el Valencia.

«Los gestos y aspavientos es lo que más detesto en un futbolista, que te pongan a prueba en público… Todo lo que quieras de puertas para adentro, ningún problema», añadió Gabi, que se convirtió en una de las voces más duras con el brasileño. «¿Qué habría hecho yo tras lo del Clásico? Al acabar el partido, tienes que hablar con él. No puedes dejarlo pasar y que haga un comunicado y al único que no pida perdón sea al entrenador. Es inaceptable y una cosa egocéntrica», afirmó.

«Es un cúmulo de cosas, te vas creciendo y haces cosas que para mí no corresponden. Juzgas a compañeros, entrenador, a un país, que somos todos racistas… ¿Qué cojones pasa? No es el camino para mí. Es muy difícil saber ganar, te creces y haces cosas que no corresponden», atizó Gabi en su entrevista concedida al programa El Larguero de la cadena Ser.

Gabi, Vinicius… y Lamine Yamal

«Nadie se puede creer por encima del colectivo. El jugador que se sienta por encima, tiene un problema… A no ser que seas Messi, que ganaba partidos él solo», zanjó, aunque el madrileño también criticó a Lamine Yamal, el otro protagonista del Clásico entre Real Madrid y Barcelona (2-1): «No sé si le sobra algo, pero está yendo más rápido fuera del campo que dentro. Es un pedazo de futbolista, pero lo que vemos en su entorno no le favorece. Tiene una responsabilidad y alguien le tendrá que ayudar, no querer matarlo»