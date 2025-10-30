El Real Madrid no permitirá que Vinicius se marche gratis

La semana posterior a la victoria del Real Madrid en el Clásico contra el Barcelona, el principal protagonista en el club blanco ha sido Vinicius. Su enfado al ser sustituido por Xabi Alonso no pasó desapercibido y, este miércoles, cuando los madridistas volvieron a los entrenamientos, el brasileño pidió perdón a su manera en privado y a sus compañeros, al club y al presidente públicamente, olvidándose de manera deliberada de su entrenador. Esta situación no beneficia a un club que sabe que, antes o después, deberá abordar el futuro del delantero, ya que finaliza contrato en 2027, y lo que tienen claro en la cúpula es que no se puede marchar libre.

El Real Madrid daba por hecho que, tras el Mundial de Clubes, Vinicius iba a rubricar su firma en un nuevo contrato que estaba discutido y pactado, pero el jugador decidió romper la palabra dada y no quiso renovar en ese momento. El brasileño se desmarcó con una prima de renovación que jamás va a llegar por parte de la entidad presidida por Florentino Pérez, mientras mira de reojo la posibilidad de salir libre en 2027, recibiendo una suculenta prima de fichaje de otro club.

Ahora, el Real Madrid tiene claro que, antes o después, deberá sentarse con Vinicius para tratar de retomar las conversaciones respecto a su renovación, puesto que la entidad presidida por Florentino Pérez no permitirá que el jugador, uno de los emblemas del actual proyecto deportivo, se marche libre en 2027, cuando finaliza su actual vínculo.

Desde el club se insiste en que el Real Madrid quiere sacar rentabilidad a la inversión que realizó con Vinicius cuando lo fichó en 2018. Su incorporación, su desarrollo deportivo y el apoyo institucional y mediático que ha recibido durante estos años suponen un esfuerzo que el club no está dispuesto a dejar escapar sin contraprestación. «Si se va ahora y pagan, no pasa nada; pero si se queda sin renovar, corre el riesgo de irse gratis», reconocen fuentes próximas a la directiva.

Decepción con Vinicius

En el seno del Real Madrid existe cierta decepción con el comportamiento del jugador. Consideran que se le ha ofrecido un trato diferencial, tanto en lo económico como en el plano personal. En la entidad explican que se le ha cuidado dentro y fuera del campo. Además, se destacan los numerosos gestos de apoyo, tanto públicos como privados, hacia el futbolista, especialmente en momentos complicados.

Con el contrato que el Real Madrid y Vinicius pactaron y nunca se firmó, el jugador iba a pasar a ser el mejor pagado de la plantilla en cuanto al salario se refiere, ya que no alcanzaría lo que percibe Mbappé si se le suma la prima de fichaje. Pero el francés llegó libre del PSG y Vinicius costó 45 millones de euros. El club blanco incluso estaba dispuesto a romper su propio techo salarial, algo sagrado, para satisfacer al brasileño, un movimiento que, sabían en la directiva, iba a generar debate interno y preocupación por el efecto dominó que podría provocar en otros jugadores de la plantilla.

En la cúpula blanca lo tienen claro: no habrá prima de renovación y, si llega una oferta satisfactoria, se valorará sin dramatismos. Lo que sí es innegociable para Florentino Pérez es que el jugador no se marche sin dejar beneficio económico. El caso Vinicius, más allá de lo deportivo, se ha convertido en una cuestión de negocio y de orgullo institucional. La postura del club está clara y el deseo es que continúe; para ello trabajarán, pero, si no es posible, no tendrán el más mínimo problema en escuchar ofertas, si en algún momento llega alguna, algo que todavía no ha sucedido.