Vinicius no cierra la brecha con Xabi Alonso

Vinicius ha pedido perdón a su manera. El brasileño se comportó muy mal al ser sustituido en el Clásico que enfrentó al Real Madrid y al Barcelona, y este miércoles, cuando los blancos regresaron al trabajo, el delantero pidió disculpas en el vestuario y también a través de las redes sociales a sus compañeros, al club y al presidente. Sin embargo, se olvidó -de forma deliberada- de Xabi Alonso. Nada fue casual, y el comunicado, redactado por el departamento de comunicación del jugador, decía exactamente lo que quería decir.

Al mismo tiempo, en el Real Madrid celebran que Vinicius haya mostrado ante sus compañeros la mejor de sus actitudes al pedir perdón. No obstante, Xabi Alonso y su cuerpo técnico no estaban presentes en la caseta madridista en el momento de la disculpa por su comportamiento al ser sustituido. «El vestuario es un lugar sagrado para los jugadores», explican en el club. Por lo tanto, ese perdón al donostiarra, de producirse, fue en su despacho o sobre el césped. Cabe recordar que se indignó, se quejó, hizo aspavientos, amenazó con marcharse del equipo, se fue al vestuario sin saludar a nadie y regresó minutos después al banquillo.

En el club son partidarios de que esta guerra fría se solucione cuanto antes. Es evidente que Xabi Alonso y Vinicius difícilmente tendrán una relación fluida. El técnico vasco tiene un carácter fuerte y unas ideas muy claras, mientras que el brasileño no acepta su nuevo rol: seguir siendo importante dentro del equipo sin ser el líder, un papel que ahora pertenece a Mbappé. Esa mezcla de orgullo y temperamento provoca arrebatos como el que se vio en el Clásico.

Vinicius mantiene el pulso

La realidad es que Vinicius aún no ha cerrado la herida abierta. Ha puesto un apósito, sí, pero la herida sigue sin sanar. Tampoco el comunicado del jugador ha resuelto el conflicto. En las próximas semanas, la tensión continuará. Este viernes, a las 10:30 horas, Xabi Alonso se enfrentará a la prensa para responder -o quizás esquivar- las numerosas preguntas sobre este asunto, y el sábado habrá que ver si el brasileño es titular o no frente al Valencia. En Valdebebas, el deseo es unánime: que todo se solucione cuanto antes, porque esta situación no beneficia a nadie.

El Real Madrid no quiere elegir porque los quiere a ambos y no quiere el jugador le ponga en esa tesitura. La cúpula madridista tiene claro que Xabi Alonso es el entrenador y el hombre idóneo para dirigir la nave blanca en esta nueva etapa. De momento, los resultados le avalan. Al mismo tiempo, tanto el técnico como el club son conscientes de la importancia de Vinicius. El donostiarra lo necesita, y la entidad quiere calmar las aguas, ya que el plan sigue siendo reactivar, más pronto que tarde, una renovación que el jugador paralizó al romper la palabra dada hace unos meses.