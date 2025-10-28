La renovación de Vinicius paralizada: el Madrid le deja claro que no tendrá prima por seguir

La situación de Vinicius Junior en el Real Madrid puede definirse como una auténtica montaña rusa de emociones. El brasileño empieza a encontrar en el terreno de juego la estabilidad que no halla fuera de él. Pasa del todo a la nada en cuestión de días: de tener claro que su futuro pasa por seguir muchos años jugando como local en el estadio Santiago Bernabéu a convencerse de que lo mejor es poner punto final a esta aventura, hacer las maletas y marcharse a otro destino. La cuestión es dónde, ya que, quererle de verdad, nadie le ha querido hasta ahora.

Vinicius, en medio de su enfado y pataleta al ser sustituido en el Clásico, se marchó al vestuario diciendo que se iba del equipo, pero ¿a dónde? Lo cierto es que el Real Madrid no ha recibido una sola oferta por el delantero en los últimos veranos. Ningún club se ha puesto en contacto con la entidad blanca para trasladar un interés formal por el brasileño. Ni desde Europa ni desde Arabia, pese a lo que su entorno haya podido filtrar de forma interesada en los últimos tiempos.

Por ello, cuando Vinicius se plantea hacer las maletas -algo que ya sucedió esta temporada tras ser suplente ante el Oviedo y que volvió a manifestar tras el Clásico-, en la cúpula madridista se preguntan si, antes de hacerlo, no debería traer una oferta que satisfaga a todas las partes y, en ese caso, cumplir su deseo de dejarle marchar.

Una renovación parada

Mientras tanto, su renovación sigue paralizada por deseo del propio jugador y de su entorno. El brasileño mantiene firme su idea de llegar a enero de 2027 sin ampliar contrato, con dos caminos sobre la mesa: firmar una renovación con el Real Madrid recibiendo una importante prima o marcharse libre a otro club que le ofrezca esa misma cantidad… o incluso una superior. Esa es su estrategia, el motivo por el que rompió el pacto de caballeros que mantenía con la entidad, la misma que siempre le respaldó en los momentos más difíciles.

El club, sin embargo, no está quieto. En el Real Madrid tienen claro que, si Vinicius mantiene esta postura y la prolonga hasta el próximo verano, activarán el «plan venta». No será una operación sencilla, pero la directiva blanca no contempla bajo ningún concepto dejar marchar gratis a un jugador por el que invirtió 45 millones de euros en 2018 y que ha sido pieza clave en los últimos éxitos del equipo.

La situación es tensa. En Valdebebas consideran que el futbolista no está siendo justo con una institución que siempre ha estado a su lado y que incluso tomó decisiones históricas para protegerlo. El ejemplo más sonado fue la ausencia del club en la gala del Balón de Oro el pasado año, en protesta por lo que entendían como una injusticia hacia Vinicius. Además, Florentino Pérez estaba dispuesto a romper la estricta escala salarial de la plantilla para ofrecerle una mejora acorde a su estatus, plenamente consciente del precedente que supondría. Sin embargo, el jugador exigía además una prima de renovación, lo que terminó de tensar las negociaciones.

Vinicius-Xabi: una relación tensa

Vinicius se enfadó mucho al ser sustituido en el Clásico a los 72 minutos. No entendía que fuese él el elegido para abandonar el campo cuando vio su número en el cartel luminoso del cuarto árbitro. Hizo aspavientos y gestos de desaprobación ante la decisión de Xabi Alonso de sustituirlo por Rodrygo. El camino hacia el banquillo fue tenso, y al llegar, sin mirar al donostiarra y mostrando su enfado, decidió dirigirse directamente al túnel de vestuarios. Ocho minutos después regresó al banquillo, donde volvió a ser protagonista en la doble trifulca del final del duelo.

No es la primera vez que Vinicius se indigna al ser sustituido. Sin ir más lejos, la última ocasión fue el pasado miércoles, en el encuentro que enfrentó al Real Madrid con la Juventus, a los 84 minutos. El brasileño también se molestó con Xabi Alonso y abandonó el Santiago Bernabéu muy enfadado con el técnico, con quien mantiene una relación compleja desde el primer día.

Hay que remontarse al Mundial de Clubes para encontrar los primeros roces entre ambos, especialmente en la víspera de las semifinales ante el PSG, cuando Xabi Alonso tenía decidido dejarlo en el banquillo frente a los de Luis Enrique. Finalmente, fue titular por la lesión de Trent. También saltaron chispas entre ambos en Oviedo, cuando comenzó como suplente y, tras salir en la segunda parte, dio una asistencia y marcó un gol.

Tras el encuentro, Xabi Alonso atendió a los medios de comunicación y dejó claro que, antes o después, hablará con el brasileño: «Me quedo con muchas cosas positivas del partido de Vinicius y no quiero perder el foco de lo importante. Ha aportado mucho. Es una victoria importante, merecida e incluso corta por ocasiones y el penalti. Recuperar la sensación de equipo competitivo en partidos grandes es importante. Todos los entrenadores saben que hay diferentes personalidades. Ahora disfrutaremos y, en su momento, hablaremos de estas cosas dentro del vestuario, por supuesto».