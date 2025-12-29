Un colosal Brahim lleva a Marruecos en volandas a los octavos de la Copa África

Un colosal Brahim Díaz, que ya lleva tres goles en tres partidos en esta Copa África, llevó en volandas a Marruecos este lunes a los octavos de final del torneo. Su Selección ganó en Rabat por 3-0 a Zambia y confirmó su autoridad para quedar primera de grupo. Disputará la siguiente ronda el próximo domingo. Brahim ya es uno de los pichichis del torneo.

Otro partidazo de Brahim en la Copa África liderando a Marruecos. Ha marcado en las tres jornadas de fase de grupos. Y ante Zambia no falló para anotar su tercera diana y convertirse en uno de los pichichis del torneo hasta el momento.

Brahim anotó el 0-2 a los 27 minutos de partido ante Zambia tras aprovechar un gran centro al área de Abde. El jugador del Real Madrid llegó desde atrás y definió de primeras con rosca pegada al palo. Un gol marca de la casa. Pero es que la primera parte del malagueño fue colosal. Lideró a su equipo con un gran juego por dentro y volvió loca a la defensa rival. Lo hizo todo y todo bien.

Jugó 64 minutos Brahim Díaz hasta que su entrenador, con el partido sentenciado, decidió darle descanso. Es una pieza fundamental para una Marruecos que es favorita a ganar esta Copa África. Brahim sigue demostrando el gran jugador que es. Una estrella para su Selección.