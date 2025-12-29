Raúl pone en su sitio a Lamine Yamal: «No va a ser el eje de la selección española en el Mundial»

Raúl González Blanco sabe lo que es ser una estrella del fútbol español a edad adolescente y es uno de los pocos que puede dar consejos con propiedad a Lamine Yamal. El ex entrenador del Castilla quiso hablar del rol que tendrá el joven jugador del Barcelona en el próximo Mundial de Estados Unidos cuando tenga 19 años recién cumplidos.

«Hay que darle su espacio. Tiene mucho talento y mucha juventud, lo ha demostrado en su club y con España. Hay un proceso de adaptación que está llevando a su manera, le quedan cosas por pulir. Nos ayudará a estar más cerca de cumplir el sueño de conquistar nuestro segundo Mundial», dijo Raúl sobre el futbolista azulgrana.

De hecho, Rául González cree que Lamine Yamal no tendrá el rol de jugador franquicia de España y que el seleccionador Luis de la Fuente le protegerá de esa responsabilidad. «No va a ser el eje de la Selección Española, hay jugadores con más experiencia para quitarle la presión de resolver todos los partidos. Necesita ayuda para convertirse en aún mejor futbolista», precisó.

En una entrevista en el diario AS, Raúl explicó también que España tiene opciones de competir por la segunda estrella en Estados Unidos, pero no quiso lanzar las campanas al vuelo. «Está entre las favoritas, pero hay ocho o diez selecciones que aspiran al título. Depende de cómo lleguen los equipos a la cita, de si les han respetado las lesiones en jugadores clave», comentó.

Pese a todo, el legendario 7 del Real Madrid destacó que la España de Luis de la Fuente cuenta con dos grandes virtudes como el «estilo definido» y la «adaptabilidad» de los jugadores al mismo. Raúl quiere sacarse la espina de no poder ganar el Mundial de 2002 cuando la selección rozó las semifinales tras caer en un polémico partido contra Corea por decisiones arbitrales discutibles.

«Han pasado muchos años, pero es verdad que nuestra sensación era que podíamos llegar a semifinales y ahí Alemania no era mejor que nosotros. Hubiéramos podido jugar una final con la Brasil de Ronaldo, Rivaldo y Ronaldinho. Nuestra selección se sentía con fuerza, con energía, con ilusión… Teníamos un buen grupo. Una pena, pero la afición se quedó satisfecha», zanjó.