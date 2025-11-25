El consejo de Rafa Nadal a Lamine Yamal con recado a su padre: «Que se rodee de gente…»

Se cumple un año de la retirada de Rafael Nadal, uno de los deportistas españoles más laureados de todos los tiempos. Su voz es autorizada más allá del tenis, en cada disciplina deportiva en la que se requieren algunos de los valores, motivaciones, aptitudes y actitudes que llevaron a lo más alto al balear. Es por ello que el consejo que deja Rafa Nadal a Lamine Yamal tiene peso, mucho peso.

Rafa Nadal aconseja a Lamine Yamal algo que todos ven pero que parece que está costando más de lo debido al futbolista del Barça. A tan corta edad, los caminos que tome y de quién se rodee cuando los recorra pueden ser determinantes para que su trayectoria y evolución sea óptima y permite sacar a relucir todo el potencial que atesora, ya codeándose con los jugadores de la élite recién cumplida la mayoría de edad.

“Si tuviera algún consejo que darle, sería que se rodee de personas que realmente le ayuden, que quieran lo mejor para él, y que sea lo suficientemente inteligente para escuchar lo que a veces los personajes de éxito no quieren oír”, esgrimía sin ningún tipo de duda, con mucha contundencia, Rafa Nadal sobre qué le recomienda a Lamine Yamal, un futbolista que antes de alcanzar su madurez ya está en la élite y entre los mejores.

Ha sido durante una entrevista con Jorge Valdano, en su programa Universo Valdano, de Movistar+, donde Rafa Nadal habla de diferentes aspectos de su retirada y todo lo que le costó alcanzar la cima del tenis mundial, un camino que quiere recorrer Lamine durante muchos años al igual que el balear. “Es importante que se rodee de personas que realmente deseen su bienestar y que sepa escuchar a quienes quieren lo mejor para él. Esto no es fácil cuando eres una persona de mucho éxito, ya que todos quieren verte y saber de ti”, valoraba Nadal, en una alusión que muchos han interpretado ya como un claro recado al padre del futbolista, habitual protagonista de polémicas.

“Debe encontrar su punto de conexión con la vida real y no vivir siempre en un mundo irreal. Esto es crucial para alguien tan joven. Debe rodearse de personas que considere que le harán bien en su vida, ya sea familia o creando un equipo a su alrededor. Cada realidad es diferente, y cada persona tiene su propia personalidad y mentalidad”, entiende Nadal, que es muy consciente de la importancia del entorno en deportistas de élite, sobre todo en una disciplina tan mediática como es el fútbol.

Rafa Nadal finaliza sus consejos a Lamine Yamal con una reflexión cargada de intenciones y de qué camino debe tomar el futbolista para mantener su estatus mucho tiempo: “Hay muchas formas de llegar al éxito. Una vez que lo alcanzas, la manera en que lo toleras y cómo lo integras en tu vida a lo largo de los años puede hacerte una persona equilibrada y feliz, o, por el contrario, el éxito puede convertirte en una persona infeliz si el personaje que has creado termina consumiendo a la persona que eres”.