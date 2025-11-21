El Barcelona prepara el regreso al Camp Nou con Lamine Yamal, Raphinha y Joan recuperados

El Barcelona se ha ejercitado este viernes en la Ciudad Deportiva Joan Gamper con la mente puesta en la jornada 13 de Liga contra el Athletic Club con Lamine Yamal, Raphinha y Joan García ya recuperados. Un partido especial para el equipo blaugrana, ya que volverán a jugar en el Camp Nou por primera vez desde que comenzaron las obras. 909 días después.

El Barça con Hansi Flick a los mandos vuelve a la competición nacional este sábado después de dos semanas intensas de parón de selecciones que comenzaron con la polémica desconvocatoria de Lamine Yamal. La perla culé ha llevado a cabo un tiempo de reposo después de recibir un tratamiento de radiofrecuencia para su pubalgia y ya está recuperado. Jugará de titular contra el Athletic este sábado.

También está recuperado para este partido Raphinha. El atacante brasileño no juega con el Barcelona desde el pasado 25 de septiembre en campo del Real Oviedo. Tenía pensado regresar hace un mes en el Clásico, pero recayó. Y ahora apunta a tener minutos de nuevo en Liga contra el Athletic, pero no desde el inicio. Marc Casadó también entrenó junto al grupo y está recuperado después de superar su lesión justo antes del parón en Vigo.

También está ya recuperado Joan García. Este viernes volvió a entrenar con normalidad junto al grupo y apunta a regresar a la titular. Debutará como local en el Barcelona en el Camp Nou. El que no ha podido todavía recuperarse de su lesión para este fin de semana es Pedri. El mediocentro canario sigue lesionado y durante la semana se ha ejercitado al margen del grupo. Tampoco parece que pueda estar ante el Athletic un Marcus Rashford que se ha ausentado de los entrenamientos durante los últimos días.