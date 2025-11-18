Lamine Yamal manda una aviso: «Montjuic fue el principio, en el Camp Nou se escribirá la historia»

El FC Barcelona cuenta las horas para el regreso al remodelado Spotify Camp Nou. El sábado, ante el Athletic Club, los blaugranas volverán a un estadio en el que no juegan desde el final de la temporada 2022-23. Lamine Yamal, la gran estrella del conjunto culé, ha hecho un guiño al Camp Nou en su nueva foto de perfil en redes sociales. El internacional español ha escogido una imagen en primer plano de la camiseta del Barça, en el que señala el escudo y envía un mensaje en forma de frase. «Montjuic fue el principio, en el Camp Nou se escribirá la historia», ha añadido.

El de Mataró escribió sus primeras líneas como jugador del Barcelona en el antiguo Camp Nou. Su debut con el primer equipo fue el 29 de abril de 2023 ante el Real Betis. La entonces promesa de La Masía disputó siete minutos en la goleada culé (4-0) a los verdiblancos, en la que sería su primera y última participación en el Camp Nou antes de su remodelación. Ya fue en Montjuic donde el atacante empezó a deslumbrar y adquirió el estatus de referente del equipo blaugrana y de la selección española.

Por ello, el ’10’ del FC Barcelona quiere seguir escribiendo su historia en el nuevo Spotify Camp Nou. Lamine Yamal se ejercitó junto al resto de sus compañeros la pasada semana en un entrenamiento a puerta abierta en el recinto de la capital catalana. Lo hizo frente alrededor de 20.000 aficionados, por las restricciones de aforo con las que contaba una instalación con el permiso de la Fase A1. El sábado podrá dispones de más del doble de espectadores, con un aforo máximo de 45.401 personas para el duelo ante el Athletic Club.

No es el primer mensaje en esta dirección que deja la estrella culé. El pasado domingo también posteó en sus redes sociales un video panorámico de la ciudad donde se podía apreciar el estadio. Lamine hizo zoom sobre el nuevo Camp Nou y lo acompañó con otra frase premonitoria: «Se acercan noches especiales». El conjunto blaugrana disputará sus tres próximos partidos de Liga ante su público, entre ellos un duelo capital ante el Atlético de Madrid entre semana. La jornada 19 se adelanta con motivo de la Supercopa de España, por lo que los cuatro equipos participantes en el torneo anticipan sus compromisos ligueros.

Para el Clásico ante el Real Madrid, ambas aficiones tendrán que esperar hasta la jornada 35 de Liga. En un duelo que se prevé decisivo en la lucha por el campeonato, dado que en estos momentos están separados por tres puntos en la clasificación, Lamine Yamal y el FC Barcelona tratarán de resarcirse de la derrota en el primer duelo directo de la temporada.