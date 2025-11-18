El lesionado Lamine Yamal estuvo de fiesta el viernes en Luz de Gas hasta altas horas de la madrugada

Lamine Yamal sigue generando polémica con su vida alejada en los terrenos de juego. En plena recuperación de su lesión de pubalgia que le obligó a abandonar la concentración con la selección española, la estrella del FC Barcelona ha vuelto a ser noticia al ser visto en una discoteca de la ciudad a altas horas de de la noche y en un ambiente un tanto polémico.

Después de unos días muy duros en los que se le acusó de poco compromiso con la Roja en las últimas concentraciones, los argumentos de que estaría en reposo para volver a estar al 100% cayeron después de que unos jóvenes filtrasen su presencia en un reservado de una fiesta llamada ‘Shark’ y organizada por la discoteca Luz de Gas. Una noche en la que Lamine decidió desconectar junto a un grupo de amigos, pero que obligó a que la organización tuviera que crear un dispositivo de seguridad para evitar que imágenes suyas acabasen en redes sociales.

En la entrada la norma era clara para todo aquel que quisiese entrar: nada de móviles. Hay que tener en cuenta que no hubo ningún anuncio de que iba a estar presente aquella noche del jueves 13 al viernes 14 de noviembre. Sin embargo, no quedaba todo ahí. Situado en una zona VIP y apartado de la zona de pista, para acceder al entorno de Lamine solo estaba permitido que lo hicieran mujeres.

Incluso tenían barra libre para tomar lo que quisieran, mientras que los hombres tenían que quedarse con las ganas si querían curiosear. A pesar de que la fiesta estaba programada que acabase en torno a las 05:00 horas de la madrugada, Lamine y su grupo salieron un poco antes, en torno a las 03:30 horas, según informa El Periódico.

Lamine Yamal, en plena recuperación de su pubalgia

A pesar de que Luis de la Fuente decidió llamarle para los partidos ante Georgia y Turquía, una intervención de los médicos del Barça impidió que pudiese estar disponible. Un discurso que confronta con la vida fuera de los focos que sigue el futbolista para centrarse plenamente en el fútbol.

Ya son dos parones consecutivos en los que Lamine se ha quedado en Barcelona para lidiar con la lesión que le ha mermado esta temporada. Al horizonte tiene la ilusión de volver al Camp Nou para el partido frente al Athletic. Aún se desconoce si estará recuperado para que Hansi Flick cuente con él, pero el delantero sigue machacándose para llegar a tiempo.