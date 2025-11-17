El Gobierno demuestra que Lamine Yamal es el jugador más odiado en redes sociales

Lamine Yamal ha crecido mucho en focos, tanto para lo bueno como para lo malo. A pesar de que en sus botas hay talento para codearse con los mejores del mundo, su comportamiento dentro y fuera del campo lleva provocando desde hace tiempo un ambiente hostil que cada vez está más presente. Un escenario que gana ruido hasta tal punto que el Gobierno ha sacado un dato demoledor que vuelve a ponerlo en el ojo del huracán.

Para desgracia de los amantes del fútbol y los propios futbolistas, los insultos de todo tipo campan a sus anchas sin apenas castigos severos para establecer una línea roja para garantizar el respeto a los que están en el campo. Uno de los principales epicentros está bajo el anonimato de las redes sociales, donde el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) ha recabado todos los datos para llegar a una contundente conclusión: Lamine Yamal es el más odiado de todos. Concretamente, con un 60% donde le han etiquetado desde ‘mena’ a ‘m… de mierda’. Insultos racistas que han ido creciendo con el paso de los meses.

Muy por delante de otros futbolistas como Vinicius (29%), Mbappé (3%) y otros como los hermanos Williams, Balde o Brahim (2%). «Lo hemos observado hace poco. Esa representación que supone este personaje público de esos orígenes y de ese color de piel para aquellos odiadores es un fiel reflejo para intentar ir en contra y juzgar con prejuicios negativos», comentó Tomás Fernández, director de Oberaxe. Datos que demuestran la falta de medidas de la Liga para censurar esta clase de comportamientos ante millones de personas en todo el mundo.

Lamine Yamal, en la mira

En los últimos meses, todo lo que Lamine ha hecho cuando no juega al fútbol está cargado de polémica. Las críticas por su relación amorosa con la cantante Nicky Nicole, su entrada en la Kings League de Gerard Piqué, su bronca con los jugadores del Real Madrid en el Clásico, la guerra Barcelona-RFEF por su lesión…

Hechos que han pasado a convertirle en uno de los jugadores más vigilados del panorama mundial. Al igual que se destacó su rápida madurez futbolística a sus 18 años, sus pasos fuera de él también son objeto de burla de sus más críticos. Aunque algunos lo utilizan para desviarle, otro gran grupo busca aprovechar el deporte para lanzar discursos de odio hacia la estrella del Barça.