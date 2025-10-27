Lamine Yamal, a los jugadores del Madrid tras perder el Clásico: «Nos vemos en la puerta»

Lamine Yamal pasó sin pena ni gloria por el Clásico durante los 90 minutos. La estrella del Barcelona había calentado el partido ante el Real Madrid en la previa con sus declaraciones y sus historias en redes. Al acabar el partido, un enganchón entre él y Vinicius provocó una tangana entre los jugadores de Real Madrid y Barça. El 10 azulgrana perdió los papeles cuando Dani Carvajal le recriminó sus palabras y se retó a sus rivales a verse en la puerta para continuar la conversación.

Los jugadores del Madrid estaban muy mosqueados con las palabras del extremo azulgrana. Eso les motivó para salir más enchufados todavía, y así se vio reflejado en el campo. Los blancos fueron muy superiores al conjunto catalán y el marcador pudo ser más abultado. Al terminar el choque, el capitán madridista se dirigió a Lamine Yamal para recriminarle que «hablas mucho».

El gesto de su compañero en la selección no gustó nada al 10 del Barça que se rebotó y se fue a por él. Lamine se dio la vuelta y le dijo: «Nos vemos en la puerta». Camavinga apareció en escena para llevarse a Yamal de ahí y evitar que la sangre llegara al río. Pero el futbolista azulgrana insistió, empujó a Courtois, y luego se las tuvo con Vinicius.

«Nos vemos en la puerta» 🗣️ La respuesta de Lamine Yamal a los jugadores del Real Madrid después de ELCLÁSICO #ElPost pic.twitter.com/FhJeEwY4st — DAZN España (@DAZN_ES) October 26, 2025

Yamal estaba fuera de sí y retó a los jugadores del Real Madrid con verse «en la puerta» para «seguir la conversación». Dicha provocación provocó que Vinicius entrara al trapo y fuese directo a por él al túnel de vestuarios, a pesar de que previamente el cuarto árbitro le había advertido de que «no entrase». Raphinha y De Jong se encararon con el internacional brasileño tras decirle a Lamine: «Habla, si quieres habla».

Varios jugadores del conjunto madridista tuvieron que sujetarle, pero el 7 seguía muy calienta y aceptando el desafío de Lamine Yamal de verse en la puerta para seguir con la conversación. Fue el momento más caliente de todo el partido. Finalmente, el extremo azulgrana se fue a vestuarios cabreado y escoltado por sus compañeros para evitar más incidentes, y Vini se marchó al césped a festejar la victoria.