Lamine, el Real Madrid habla en el campo

Mbappé es el mejor jugador del planeta y lo demuestra día a día, pero en partidos como estos brilla aún más. Ni su fallo desde los once metros debe alterar esto. Es buenísimo. El Clásico es uno de los días favoritos del francés, aunque la temporada pasada los resultados le fueran contrarios. De hecho, en todos los duelos contra los azulgranas fue el único que siempre estuvo a la altura de los acontecimientos. Y en esta ocasión no sólo estuvo bien, sino que también volvió a dejar su sello con un gran gol. Podrían haber sido tres, pero el VAR le anuló otro por un fuera de juego tan milimétrico como ridículo. Cosas que le pasan al Real Madrid.

Luego, al inicio de la segunda mitad, Mbappé pudo sentenciar el Clásico desde el punto de penalti, pero su lanzamiento fue detenido de manera brillante por un Szczęsny que metió la mano para evitar el gol del francés.

Mbappé fue un peligro constante para el Barcelona. El francés se limitó a tirar desmarques una y otra vez, haciendo saltar por los aires a la zaga azulgrana cada vez que lograba que sus compañeros lo encontraran en carrera. Una amenaza que fue clave para que el Real Madrid se llevara un Clásico que, visto lo visto, se quedó corto.

Bellingham se preparó para esto

El derbi le pilló pronto a Jude Bellingham. Fue una evidencia. El inglés estuvo lejos de su mejor nivel en el Metropolitano, pero es que ese no era su partido. En ese encuentro ayudó y forzó, posiblemente más de la cuenta, por su equipo, pero el plan del Real Madrid siempre fue que llegara a tope para el Clásico contra el Barcelona en el Santiago Bernabéu. Y el tiempo ha demostrado que las previsiones estaban en lo cierto.

Bellingham jugó el Clásico y volvió a ser determinante. El inglés fue clave haciendo el segundo gol de los blancos ante la que es una de sus víctimas favoritas, el Barcelona. Aprovechó una prolongación de Huijsen en el área pequeña para rematar a placer un balón que terminó siendo premio.

Vinicius, determinante y enfadado

No marcó, pero tampoco le hizo falta. El brasileño fue uno de los grandes protagonistas del Clásico, explotando la banda izquierda, donde hizo pasar una tarde complicada a Koundé. El atacante sigue en un gran estado de forma y, contra el Barcelona, estuvo más que notable.

Vinicius se enfadó mucho al ser sustituido del Clásico a los 72 minutos. El brasileño no entendía que fuese el elegido para abandonar el terreno de juego cuando vio su número en el cartel luminoso del cuarto árbitro. Empezó a hacer aspavientos y gestos de desaprobación ante la decisión de Xabi Alonso de sacarlo del campo por Rodrygo. El camino hacia el banquillo del delantero fue tenso, pero cuando llegó, sin mirarse con el donostiarra y manifestando su enfado, decidió irse hacia el túnel de vestuarios, abandonando el campo. Ocho minutos después regresó al banquillo.

No es la primera vez que Vinicius se indigna al ser sustituido. La última vez, sin ir más lejos, sucedió el pasado miércoles, en el encuentro que enfrentó al Real Madrid y a la Juventus a los 84 minutos. El brasileño también se enfadó con Xabi Alonso y abandonó el estadio Santiago Bernabéu muy molesto con el donostiarra, con quien mantiene una relación compleja desde el primer día.

Lo necesitaba Xabi

Xabi Alonso llegaba a este Clásico siendo plenamente consciente de que tenía que sacar el partido adelante fuera como fuese. La derrota en el derbi lo dejó tocado y necesitaba demostrar que su idea, su proyecto y esta era que está iniciando tenían recorrido. La victoria ante el Barcelona es un bálsamo de aire para el vasco y, sobre todo, para su trabajo. Eso sí, la conversación con Vinicius no se la quitará nadie

