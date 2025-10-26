Mbappé y Bellingham adelantan al Real Madrid con golazos pese al fusil de Fermín

El Real Madrid no paró de insistir para abrir el marcador frente al FC Barcelona en el Clásico. Primero anularon un penalti a Vinicius Júnior por una falta previa en el golpeo a Lamine Yamal, después anularon un golazo a Kylian Mbappé por un fuera de juego polémico previo, y a la tercera llegó la vencida con el francés ejerciendo de ‘killer’ en el Santiago Bernabéu.

Desde el primer minuto, los de Xabi Alonso arrollaron a los azulgranas teniendo el dominio del juego y las ocasiones. A pesar de que los de Flick insistieron en estirar la táctica de adelantar la línea de defensa, no pudieron con un pase milimétrico de Jude Bellingham filtrado que superó hasta dos líneas rivales. Como tiene acostumbrado el francés al madridismo, no falló frente a frente con Szczerny, que solo pudo rozarla con su gemelo a pesar de que no evitó que ese balón entrase en la portería.

Sin embargo, el Barcelona logró despertar para evitar que la diferencia fuera aún mayor. En el minuto 38, una presión alta provocó que Pedri arrebatase un balón a Arda Güler, aprovechando unos toques rápidos para que Marcus Rashford metiera un balón en bandeja y Fermín López fusilase la portería de Thibaut Courtois.

A pesar del empate, el Real Madrid sabía que la iniciativa del partido la tenían en sus botas, y no tardó en volver a imponer su ley. En una gran acción de Vinicius en un dos para uno, apuró la línea de fondo para meter un centro al segundo palo que cabeceó Militao y, pese a que no llegó Huijsen, ahí estaba Bellingham para empujarla y poner la ventaja de nuevo para el conjunto blanco.