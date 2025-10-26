El augurio del padre de Lamine para el Clásico: «Yo me los cocino aquí y mi hijo se los cocina allí»

A pocos minutos de arrancar el Clásico en el Santiago Bernabéu, el padre de Lamine Yamal ha encendido otra vez más al madridismo. Durante los últimos días, el futbolista culé ya había lanzado varios mensajes metiéndose con el club blanco. Un discurso que, lejos de retractarse, siguió adelante con más intensidad. Sin embargo, cuando todo parecía que no iba a haber un nuevo incendio, apareció Mounir Nasraoui.

«Mi hijo no tiene miedo, solo amor y orgullo. Él está satisfecho por haber provocado estas cosas. Lo siento por algunas personas, pero así es Lamine…¡a por ellos! Yo me los cocino aquí y mi hijo se los cocina allí», dijo en un directo de Instagram cocinando, donde también aparecía el maniquí de Lamine Yamal con la equipación azulgrana y un sombrero de fiesta.

El padre de Lamine Yamal, Hustle_Hard_304, aporta su particular punto de vista al Real Madrid-Barça: «Yo me los cocino aquí y mi hijo se los cocina allí».pic.twitter.com/WtlYO1zgSx — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) October 26, 2025

Un Clásico muy caliente con Lamine Yamal en el foco

En las últimas horas, Lamine Yamal ha provocado en el Clásico un ambiente muy tenso. Su llegada al Santiago Bernabéu fue caliente y, junto al resto de sus compañeros, se llevó una tremenda pitada cuando salieron a calentar al césped.

«Roban, se quejan, hacen todo», comentó el futbolista hace unos días en la Kings League de Gerard Piqué. Muchos focos estarán en lo que haga para hacer justicia a sus palabras, por lo que perder supondría un golpe muy duro tanto a su imagen como un Barcelona necesitado de puntos para asaltar el liderato. Lamine ha estado estas semanas renqueante de sus problemas físicos que le han impedido recuperar su mejor versión, pero no ha querido perderse por nada del mundo el partido más visto en todo el mundo.