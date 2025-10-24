El vestuario del Real Madrid ha estallado este viernes a dos días de disputar el Clásico de Liga contra el Barcelona después de escuchar las palabras de Lamine Yamal atacando y menospreciando al club blanco. Unas palabras que calientan sin duda el partido del domingo y que han sido comentadas en el vestuario madridista produciendo una sorpresa minúscula.

En líneas generales, tras estas palabras del jugador culé, la plantilla del Real Madrid tiene la misma sensación con Lamine Yamal que tenían antes. «Es un mal compañero y un mal profesional», señalan desde el vestuario blanco. Unas palabras del futbolista del Barcelona que han sido comentadas este viernes por la mañana en el vestuario de Valdebebas.

Pero sin sorpresa. El vestuario del Real Madrid ya conocía y conoce a Lamine Yamal. No les ha sorprendido que se atreva públicamente a menospreciar al club blanco a dos días de la disputa del Clásico. Las han escuchado y esta es su valoración, sin más. Piensan que es un mal compañero y un mal profesional.

Unas palabras de Lamine Yamal en la Kings League de Gerard Piqué que han desatado la polémica y que se han hecho virales en redes sociales. Varios aficionados madridistas piden al vestuario madridista que salgan con el cuchillo entre los dientes tras escuchar estas palabras.

Lamine Yamal contra el Madrid

«Roban, se quejan y hacen cosas…», dijo el jugador del Barcelona. Ibai insistió en el tema y el extremo seguía respondiendo con una sonrisa sarcástica: «Hombre a ver, a ver, a ver…». Unas palabras demasiado atrevidas y atacando directamente al Real Madrid.

Otro de los encontronazos fue cuando Lamine Yamal se acordó del partido en el Bernabéu la temporada pasada, donde él marcó, para lanzar un dardo a Ibai acerca de la complejidad que supone volver a repetir un resultado tan abultado: «La última vez que he ido al Bernabéu, ¿cuánto?, 0 a 4», aseguró entre risas el delantero.

Lamine Yamal parece muy motivado para marcar la diferencia ante el Real Madrid, donde el Barcelona necesita ganar para ponerse líder y dar un golpe sobre la mesa de cara a las aspiraciones de esta campaña. El jugador no viene en su mejor momento físicamente, pero basta con brillar ante el eterno rival para silenciar las críticas que hay sobre él desde hace semanas. Eso sí, presumiendo de una prepotencia que con solamente 18 años le hace tener muchos enemigos.