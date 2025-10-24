Flick se mourinhiza y no dará la rueda de prensa previa al Clásico: saldrá Marcus Sorg en su lugar

Hansi Flick se ha mourinhizado y no ofrecerá este sábado la rueda de prensa previa al Clásico del domingo al estar sancionado. Será su segundo, Marcus Sorg, el que saldrá a atender a los medios de comunicación en la Ciudad Deportiva Joan Gamper en su lugar. Un caso muy poco habitual en el fútbol español y que confirma la radicalización del entrenador alemán en los últimos meses.

El comportamiento de Hansi Flick fuera y dentro de los terrenos de juego ha cambiado de manera radical respecto al curso pasado. Llegó siendo un entrenador muy educado y respetuoso, cuya serenidad y tranquilidad reinaba por encima de todo. Mismo comportamiento que tuvo con el Bayern o la selección germana.

Pero el Barcelona ha transformado por completo a un Hansi Flick que esta temporada es mucho más radical. En el campo y fuera de él. Dentro, Gil Manzano tuvo que expulsarle el pasado fin de semana por reiteradas protestas. Pero no se quedó ahí la cosa. El entrenador culé no se retiró del campo y tras el gol de Araujo lo celebró haciendo varios cortes de mangas. Una imagen que no le había representado nunca antes en su carrera. Fuera del campo, su guerra dialéctica contra Luis de la Fuente dejó extrañado a todo el mundo del fútbol.

Pero esa mourinhización de Hansi Flick sigue su transformación. Este sábado, mientras espera a la desesperada a la decisión del TAD por su sanción, no será él quien ofrezca la rueda de prensa previa al Clásico ante los medios de comunicación. Será Marcus Sorg, su segundo. El alemán se quita de en medio y sigue de esta manera una de las costumbres que tenía Mourinho cuando era entrenador del Real Madrid y era expulsado, dejando que fuese Karanka quien hablase con la prensa.

Es normal ver a los segundos entrenadores de nuestra Liga ofrecer las ruedas de prensa post partido si el primero está sancionado y son ellos quiénes se han sentado en el banquillo. Pero no es nada habitual ni normal ver al segundo entrenador ofrecer una rueda de prensa previa a un partido mientras el primero está sancionado. Y mucho menos antes de un Clásico. Flick se quita del foco antes de medirse al Real Madrid.