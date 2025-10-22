Disciplina rechaza el recurso del Barça y Flick no se sentará en el banquillo del Bernabéu

El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol confirma que Hansi Flick ha sido sancionado con un partido tras ser expulsado por doble amarilla el pasado sábado en el encuentro que enfrentó a Barcelona y Girona. El órgano disciplinario federativo ha desestimado el recurso presentado por la entidad azulgrana basándose en el Código Disciplinario.

En concreto al artículo 27 del mismo donde le otorga un valor muy importante al acta arbitral: «En la apreciación de las infracciones referentes a la disciplina deportiva, las decisiones del/de la árbitro/a sobre hechos relacionados con el juego son definitivas, presumiéndose ciertas, salvo error material manifiesto».

Flick fue uno de los protagonistas de la victoria del Barcelona ante el Girona. El técnico alemán fue expulsado tras protestar que el árbitro Gil Manzano decretase cuatro minutos de tiempo añadido en el encuentro. El entrenador invadió el campo con múltiples gestos y desprecios hacia el colegiado, quien le sacó dos amarillas para mandarle a la caseta y dejarle sin estar en el Clásico que se disputa la próxima jornada de Liga.

Flick puede estar satisfecho, ya que la sanción no se ha visto ampliada por los cortes de manga que hizo tras el gol de Araujo que daba la victoria al Barcelona en el tiempo de descuento como al hecho de que se quedara en la bocana de vestuarios tras ser expulsado, algo que está totalmente prohibido.

«No iba dirigido a nadie en particular (los cortes de mangas). Ha sido un partido de mucha tensión y tenía que sacarla», dijo Flick en una entrevista posterior en los micrófonos de DAZN.