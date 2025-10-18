Gil Manzano deja a Flick sin Clásico y éste le dedica un corte de mangas tras la remontada del Barça

Hansi Flick fue uno de los protagonistas de la victoria del Barcelona ante el Girona. El técnico alemán fue expulsado tras protestar que el árbitro Gil Manzano decretó cuatro minutos de tiempo añadido en el encuentro. El entrenador invadió el campo con múltiples gestos y desprecios hacia el colegiado, quien le sacó dos amarillas para mandarle a la caseta y dejarle sin estar en el Clásico que se disputa la próxima jornada de Liga.

Un minuto después de la expulsión de Flick, Ronald Araujo rompería la barrera del Girona con un gol tras una gran asistencia de Frenkie de Jong. El uruguayo enloqueció quitándose la camiseta y celebrándolo con el público, mientras que Flick regresaba al campo dando saltos y dedicando varios cortes de manga a Gil Manzano.

La celebración de Hansi Flick en el gol de Araujo que le dio la victoria al FC Barcelona ELCLÁSICO y todo el fútbol de DAZN… ¡POR SOLO 9,99€! 🔗 https://t.co/Di6MgBGfOO pic.twitter.com/nC1cZoXpo4 — DAZN España (@DAZN_ES) October 18, 2025

Se desconoce la sanción que le puede caer a un Flick que perdió las formas y los nervios y que tuvo una actitud impropia de un entrenador del Barcelona. El alemán vio cómo uno de sus jugadores más criticados le salvaba los muebles en el minuto 92.

El CTA deberá ahora tomar una determinación sobre un comportamiento que le hará perderse seguro el Clásico y quién sabe si varios encuentros más. Flick invadió el campo cuando ya había sido expulsado y realizó varios cortes de manga al colegiado del encuentro.