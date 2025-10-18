Araujo capea el temporal antes del Clásico

El Barcelona, con un gol de Ronald Araujo en el minuto 93, logró capear el temporal en Montjuic y le dio la victoria de manera épica a un pobre equipo azulgrana contra el Girona. Los de Míchel perdonaron hasta cuatro mano a mano en el primer tiempo y los de Flick, que terminó expulsado y se perderá el Clásico, se colocan líderes, aunque mantienen su crisis de juego.

El Barcelona ganó un partido que prácticamente se le había escapado. En el 93 marcó Araujo que había salido para jugar de delantero. No hizo buen partido el equipo culé, salió vivo de una primera parte donde el Girona le perdonó y ganó tres puntos claves a una semana del Clásico contra el Real Madrid.

Hansi Flick arriesgó contra el Girona con Lamine Yamal titular tras volver de lesión y con el canterano Toni Fernández también de inicio. Con siete bajas, cuatro de ellas en ataque, el Barça se medía a un Girona soñador con la necesidad de ganar y sobre todo recuperar sensaciones tras las derrotas en Sevilla y frente al PSG.

El partido comenzó con censura de Tebas a través de la televisión de las protestas contra el partido en Miami por parte de los futbolistas, con la afición culé protestando a la misma y con los jugadores culés sumándose a la protesta convocada por los capitanes.

Pedri y Witsel firmaron dos golazos

Empezó el Barcelona manejando el partido a placer y el Girona encerrado en su área. El primer gol culé llegó muy pronto y todo apuntaba a goleada. Pedri se metió en el área y fue sorteando rivales sin oposición en horizontal hasta que soltó un remate flojo directo a la red. Un pase a gol. 1-0 para un Barça que comenzaba con buen pie en Montjuic.

Pero le duró muy poco la alegría al Barcelona. Exactamente siete minutos. Ese fue el tiempo que tardó el Girona en empatar el duelo en Montjuic. Y el gol fue una locura. El golazo, perdón. Lo hizo Witsel y dejó a todos boquiabiertos. Tras un centro al área, el ex del Atleti cazó la bola de chilena y la mandó a guardar. 1-1.

El Girona perdona al Barça

El gol cambió el rumbo del partido y le transmitió mucha más confianza al Girona a la hora de ser más ambicioso. Y a ello fue. Tras el gol de Witsel, cinco minutos después, el cuadro de Míchel tuvo dos mano a mano muy claros que no fueron gol por muy poco. Primero Vanat con un disparo al cuerpo de Szczesny y luego Portu con un remate al poste. Dos ocasiones muy claros que le perdonaron la vida al Barça.

El Barcelona intentó sacar la cabeza y en el 26 volvió a crear peligro. Gazzaniga apareció por primera vez en el partido con un buen tiro de De Jong desde el interior del área y tres minutos después Rashford estrelló en el travesaño una falta directa muy lejana.

Pero fue un espejismo para el equipo culé estas dos ocasiones. Porque antes del descanso, el Girona tuvo dos ocasiones más donde volvió a perdonar a un Barcelona muy endeble en defensa. La línea adelantada de Flick estaba haciendo aguas. En el 38, Bryan Gil se plantó en otro mano a mano y la mandó a las nubes. Y en el 40, Witsel, desde dentro del área, también la tiró fuera con todo a placer. El Girona podía haberle hecho cuatro fáciles al Barça en la primera parte, pero las perdonó casi todas. Empate injusto al descanso.

Hansi Flick movió el banquillo en el descanso y sacó a Fermín López. Cambio lógico en el que el sacrificado era un Toni Fernández totalmente desaparecido en el primer acto. Y fue Fermín el encargado de tirar por primera vez a la portería rival a los dos minutos de entrar.

Un Lamine Yamal muy flojo probó al portero rival en el 53 con un tímido disparo con rosca. La estrella culé no estaba bien. Le faltaba velocidad y ritmo, y es normal. Llega de lesión. Una, además, complicada de recuperar respecto a esa explosividad. El Girona, mientras, buscaba siempre las acciones al espacio. Pero el equipo culé estaba de nuevo siendo dominador en el segundo acto. El mejor del Barça estaba siendo Fermín con otro disparo al palo, y acababa de entrar.

Gol anulado a Cubarsí y Lamine Yamal al banquillo

Marcó el Barcelona a la hora de partido, pero no subió al marcador. Y no hizo falta ni VAR. Tras un saque de esquina botado al área, Eric García le hizo falta a Rincón saltando con los dos brazos sobre él. Falta clara que Gil Manzano pitó en el momento. Por lo tanto, el gol posterior de Cubarsí no subió al marcador.

Tras esa acción, Flick hizo un doble cambio. Sorprendente y lógico a la vez. Pedri y Lamine se marcharon al banquillo con empate a uno en el marcador. Roony y Christensen entraron en su lugar. Las dos estrellas culés necesitaban descanso. Pedri por acumulación de minutos y Lamine por la lesión.

Salvó Gazzaniga al Girona en el 65 con una doble parada a dos disparos de Rashford con mucho peligro. La primera impresionante. El Barcelona estaba apretando en busca de la victoria y ya estaba siendo muy superior al cuadro de Míchel. Flick volvió a mover el banquillo en el 75. Entró Gerard por Balde.

Araujo gana el partido

Un empate que continuaba en el marcador con el Girona metido en su campo y con el temporal sobre la ciudad catalana como protagonista del partido. Vaya chaparrón cayó en Montjuic. El último cambio del Barcelona fue Araujo por Casadó para ir al ataque a la desesperada.

Y fue Araujo quien ganó el partido para el Barcelona. El Girona estaba muy encerrado, y el equipo culé puso un buen centro al área y Araujo entró como delantero e hizo un gran gol para darle tres puntos a la entidad blaugrana. Una victoria de mérito para recuperar el liderato antes de que juegue el Madrid. Flick terminó expulsado, se perderá el Clásico y celebró el gol con un corte de mangas.