Barcelona – Girona hoy en directo online: última hora del partido de la Liga en vivo
Los de Hansi Flick buscarán redimirse tras la goleada en Sevilla
Necesitan ganar en Montjuic para apretar al Real Madrid con el Clásico a la vuelta de la esquina
De Jong carga contra la directiva del Barcelona: «Hubo gente que me quería vender para sacar pasta»
El FC Barcelona recibe al Girona en Montjuic en la jornada 9 de la liga. Los de Hansi Flick regresan del parón de selecciones después de sufrir una dolorosa goleada ante el Sevilla. Perdieron el liderato y buscarán una victoria en casa para apretar al Real Madrid a una semana de jugar el Clásico en el Santiago Bernabéu. Los de Míchel vienen de ganar en la última jornada y buscarán la sorpresa para escapar de la zona de descenso.
Te narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este frenético FC Barcelona-Girona.
Barcelona-Girona, en directo
Así está la clasificación de la Liga
El FC Barcelona es segundo en la clasificación con 19 puntos después de sufrir el segundo pinchazo de la temporada la pasada jornada frente al Sevilla. Está a tan solo dos puntos del Real Madrid, mientras que el Villarreal le sigue muy de cerca al ser terceros en la tabla con 16 puntos.
El Barcelona quiere lamerse las heridas
En el Barcelona solo piensan en volver a ser el equipo que mostraron ser la temporada pasada. La semana antes del parón fue muy dura al perder contra PSG en Champions y Sevilla en liga, lo que sembró muchas dudas, además de los contratiempos con las lesiones que ha sufrido el equipo últimamente. Aunque muchos ojos están en el Bernabéu, los de Flick necesitan una victoria moral para recuperar sensaciones.
Derbi catalán en el Montjuic
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante FC Barcelona – Girona que corresponde a la jornada 9 de la Liga. Montjuic será el escenario en el que los de Hansi Flick buscarán dormir líderes y retomar su gran estado de forma en el campeonato nacional. Durante el parón han tenido malas noticias con las lesiones, pero los azulgranas no pueden permitirse más tropiezos si quieren seguir peleando por el título liguero.
Min. 18.
Salva Casadó una jugada peligrosa
Internada de Joel Roca, que se marchó de Koundé hasta línea de fondo y obligo a Casadó a tener que meter la pierna para evitar un pase franco.
Min. 16.
Intenta responder el Girona
Centro de Álex Moreno al primer palo que despeja Pedri. Necesita el Girona salir un poco, que se ha encontrado demasiado pronto el gol en contra.
Min. 14.
Bild aguanta a Lamine
Aguantó bien el central a Yamal para que no disparase a puerta. Muy vigilado el futbolista de 18 años cuando coge el balón.
Min. 13.
¡Gol del Barcelona!
¡Gooooooool de Pedri! Pared horizontal con Lamine Yamal que aprovecha el canario para escorándose de derecha a izquierda y amagar antes de golpear un disparo colocadito al otro palo imposible para Gazzanniga. Se adelanta el conjunto de Hansi Flick, que tenía encerrado al rival.
Min. 11.
Vuelve a intentarlo Lamine
Pérdida del Girona sacando el balón que aprovecha el extremo para ir metiéndose de fuera para dentro buscando el disparo, pero Reis consigue meter el cuerpo a tiempo en la dirección a la que iba al balón.
Min. 9.
Despeja el Girona
Intentó sorprender Lamine con un centro al segundo palo al inglés, pero volvió a despejar la zaga del Girona. Muy atenta está la defensa a todo balón que pase dentro del área.
Min. 7.
Se encierra el Girona
Muy compacto el conjunto de Míchel atrás para que no se cuele nadie por dentro. El Barcelona hace posesiones largas, pero no encuentra espacios con Lamine y Rashford.
Min. 5.
Ahora Lamine Yamal
Menudo autopase con efecto ha hecho ante Álex Moreno. Condujo en diagonal, pero su disparo no fue acertado y no encuentra portería.
Min. 3.
¡Prueba Rashford a Gazzanigga!
Falta lateral que probó el inglés, De Jong no logró rozar con la cabeza y obligó al portero a despejar con los puños.
Min. 1.
Se equivoca Pedri
Busco un balón en largo entre los centrales a Toni, pero despeja la defensa del Girona.
¡Comienza el partido!
¡Arranca el FC Barcelona-Girona! Saca de centro los de Míchel. La retransmisión, de nuevo, no ha enfocado a los dos equipos detenidos los primeros 15 segundos por la protesta contra el partido de Miami.
Saltan los jugadores al césped
Saludo cordial entre Flick y Míchel.
Todo listo
Los dos equipos se han metido al túnel de vestuarios para recibir las últimas indicaciones. Falta muy poquito para que empiece el derbi catalán.
Flick explica la titularidad de Toni Fernández
El alemán ha explicado por qué el canterano ha empezado de inicio: «Toni ha entrenador muy bien. Es su segundo año con nosotros. Estoy muy contento con él y por eso debuta hoy. Es importante recuperar a los jugadores lesionados. Lo importante es manejar los minutos que tengan estos jugadores que vienen de lesión. Estamos enfocados en el partido y en lo que pueda pasar. Tendremos que manejar sus minutos hoy».
Míchel confía en el Girona
Así analiza Míchel el partido en Montjuic: «En los tres últimos partidos, la sensaciones han mejorado. Me muevo más por el rendimiento que por el resultado. Muchas veces puedes ganar de forma inmerecida, pero hemos trabajado muy bien. Es la fortaleza que nos tiene que llevar a dar un paso más para salir de la situación. Hoy es un reto muy complicado, pero confío mucho en mi trabajo y darle la vuelta«.
«La Liga empezó en la primera jornada y no me he dado cuenta que exigir una manera de jugar a unos futbolistas que todavía no tienen los mecanismos y la seguridad…les expuse demasiado. Se llevaron golpes muy duros. Tengo una plantilla para competir y hacer feliz a la afición. Necesitamos tiempo para conseguir resultados».
El Clásico, a la vuelta de la esquina
La próxima jornada, el Barcelona viajará al Santiago Bernabéu para enfrentarse al Real Madrid. Los de Flick necesitan ganar esta tarde para ser líderes provisionales a la espera de lo que haga mañana los de Xabi Alonso en el Coliseum. De momento, la distancia es de dos puntos en la clasificación general.
Empiezan los calentamientos
Ambos equipos ya se ejercitan en el césped. Menos de media hora para que arranque el FC Barcelona – Girona.
El lío de Miami sacude al Barcelona
Este fin de semana ha estallado la bomba entre los equipos de Primera División con Tebas por el partido de Miami entre FC Barcelona y Villarreal. La AFE acordó con los capitanes protestar sin jugar los primeros 15 segundos de cada partido. En las dos primeras jornadas, la Liga ha censurado la imagen en la retransmisión, y se espera algo similar en Montjuic.
Aunque mantuvo al margen a ambos equipos en el comunicado, se desconoce qué harán los jugadores culés, involucrados de lleno en el conflicto. Si empiezan a jugar desde el inicio, podría ser un escándalo mayor.
¿Quién es Toni Fernández?
Toni Fernández ha sido la sorpresa en el once del FC Barcelona esta tarde. El extremo derecho de 17 años debutará con el primer equipo de forma oficial. Viajó con la expedición de Hansi Flick en la gira por Asia y tuvo grandes actuaciones para contar con él para estas ocasiones.
En los tres partido que lleva en Segunda RFEF con el Barça Atlètic suma un gol y una asistencia. Aunque su preferencia es jugar por la derecha, las bajas de Ferran Torres y Robert Lewandowski le sitúan de falso nueve en el esquema culé.
Otro partido en Montjuic
A pesar de que el FC Barcelona consiguió recientemente la licencia de Primera Ocupación del Ayuntamiento en el Camp Nou, Joan Laporta prefiere esperar a a tener capacidad de 45.000 espectadores para no tener pérdidas. De momento, no hay fecha clara de vuelta. Hoy, de nuevo en Montjuic.
El Girona, necesitado de puntos
Por parte del equipo de Míchel, la necesidad de sumar es vital para salir del descenso. La victoria ante el Valencia les sirvió para coger moral, pero el técnico madrileño es cauto contra el Barcelona: «Son un equipazo, siempre lo he dicho: son capaces de ganar a todo el mundo. Nosotros somos pequeños y tenemos que luchar y sacar nuestra mejor versión para ganar. Necesitamos que ellos no estén a su nivel para sacar un resultado positivo».
El Barcelona regresa después de la semana negra
El cuadro culé regresa después del parón de selecciones con ganas de reivindicarse. Las derrotas ante PSG y Sevilla pasaron factura y ahora el objetivo es sumar tres puntos de impulso para el Clásico de la próxima jornada.
Vuelve Lamine Yamal
El delantero recibió el alta médica en la convocatoria y Flick no quiere arriesgar contra el Girona. Sabe que el partido es crucial y el futbolista le ha transmitido que está al 100% para jugar desde el inicio. Expectación por ver cómo vuelve después de su recaída en el pubis.
Alineación del Girona
Míchel jugará con este once en Montjuic: Gazzaniga, Hugo Rincón, Vitor Reis, Blind, Álex Moreno, Arnau, Witsel, Portu, Joel Roca, Bryan Gil y Vanat.
Alineación del FC Barcelona
Hansi Flick saldrá con el siguiente once: Szczesny, Koundé, Eric García, Cubarsí, Balde, Casadó, Frenkie de Jong, Pedri, Lamine Yamal, Toni Fernández y Rashford.
Min.25.
¡Al palo Portu!
Otro contragolpe que pudo haber significado el segundo del Girona. Está jugando con mucho fuego el Barcelona, que se está equivocando sacando el balón jugado desde atrás.
Min.24.
¡Paradón de Szczerny!
Pérdida de Koundé en mediocampo, que monta el contragolpe del Girona, dejando a Vanat en un mano a mano que falla después deuna tremenda mano ante el portero polaco.
Min.23.
Se equivoca Rashford
Intentó el inglés pillar un pase al espacio de De Jong, que no se dio cuenta que iba para Balde que estaba mejor colocado para el disparo.
Min.20.
¡Gol del Girona!
¡Golazoooooo de Witsel! Córner que despejó el Barcelona, pero tocó Arnau con la cabeza en la frontal para dejarla en el punto de penalti al belga, que se sacó de la chistera una chilena imposible para Szczerny. ¡Empata el Girona!