Barcelona – Girona hoy en directo online: última hora del partido de la Liga en vivo

El FC Barcelona recibe al Girona en Montjuic en la jornada 9 de la liga. Los de Hansi Flick regresan del parón de selecciones después de sufrir una dolorosa goleada ante el Sevilla. Perdieron el liderato y buscarán una victoria en casa para apretar al Real Madrid a una semana de jugar el Clásico en el Santiago Bernabéu. Los de Míchel vienen de ganar en la última jornada y buscarán la sorpresa para escapar de la zona de descenso.

Te narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este frenético FC Barcelona-Girona.

Barcelona-Girona, en directo

Así está la clasificación de la Liga

El FC Barcelona es segundo en la clasificación con 19 puntos después de sufrir el segundo pinchazo de la temporada la pasada jornada frente al Sevilla. Está a tan solo dos puntos del Real Madrid, mientras que el Villarreal le sigue muy de cerca al ser terceros en la tabla con 16 puntos.

El Barcelona quiere lamerse las heridas

En el Barcelona solo piensan en volver a ser el equipo que mostraron ser la temporada pasada. La semana antes del parón fue muy dura al perder contra PSG en Champions y Sevilla en liga, lo que sembró muchas dudas, además de los contratiempos con las lesiones que ha sufrido el equipo últimamente. Aunque muchos ojos están en el Bernabéu, los de Flick necesitan una victoria moral para recuperar sensaciones.

Derbi catalán en el Montjuic

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante FC Barcelona – Girona que corresponde a la jornada 9 de la Liga. Montjuic será el escenario en el que los de Hansi Flick buscarán dormir líderes y retomar su gran estado de forma en el campeonato nacional. Durante el parón han tenido malas noticias con las lesiones, pero los azulgranas no pueden permitirse más tropiezos si quieren seguir peleando por el título liguero.