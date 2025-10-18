Sigue la censura de Tebas: enfoca la protesta con un plano cenital y cuela un «compromiso por la paz»

Sigue la censura de la Liga de Javier Tebas contra las protestas de los jugadores de Primera División por el duelo liguero que se quieren llevar a Miami. El Sevilla-Mallorca de la novena jornada de Liga comenzó con 15 segundos con los jugadores parados y en televisión volvió a no verse de manera completa.

Nueva censura de Tebas. No tan descarada y tan grave como la del Oviedo-Espanyol, pero con el mismo objetivo, ocultar las protestas de los futbolistas. La retransmisión de la Liga enfocó el inicio de la protesta con un plano cenital cerrado que duró solamente unos nueve segundos y donde únicamente se pudo ver a dos jugadores del Mallorca. Uno en el centro del campo, el que pasó la pelota, y un segundo con ella parado.

Por lo tanto, la Liga de Tebas no mostró ni los 15 segundos completos de la protesta ni tampoco mostró por televisión a los 22 jugadores realizando la misma protesta contra Miami. Otra censura más en este segundo partido de la jornada. Además, la Liga colocó su cartel de «compromiso por la paz» durante la protesta de los jugadores de Sevilla y Mallorca buscando confundir al telespectador que todavía no esté informado de este suceso que ya está dando la vuelta al mundo.

Este ha sido el inicio del Sevilla-Mallorca, con los jugadores parados durante 15 segundos tras el saque inicial. LaLiga mantiene su censura y sólo ha mostrado un plano cenital cerrado. pic.twitter.com/SJPdI7Q3uu — Juan Ignacio LC (@juanignaciolc9) October 18, 2025

AFE pide a Tebas que aplace la venta de entradas del partido de Miami

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) respondió a la Liga de Javier Tebas antes de las 14:00 de la tarde del pasado viernes con varias peticiones reaccionando a las fechas que propuso la patronal para reunirse con los capitanes por el partido de Miami. Unas fechas que eran imposibles para los futbolistas y que seguían siendo las mismas que a primeros de semana. Entre estas peticiones, AFE y los capitanes solicitaron a Tebas que aplazase la venta de entradas del partido de Liga en Miami hasta después de la reunión que piden los jugadores.

El sindicato, durante las últimas semanas, y como ha hecho siempre, está defendiendo a los jugadores a capa y espada. Es su cometido y lo está haciendo con todas las de la ley. AFE y los capitanes repiten que todo esto no es contra el partido en Miami, es por la falta de transparencia, información y ninguneo hacia los que son los principales actores de este deporte.

Entre todas las cartas que se enviaron Liga y AFE durante los últimos días, el sindicato remitió una de ellas a Javier Tebas antes de las 14:00 horas del pasado viernes, solicitándole que aplazase la venta de entradas hasta después de la reunión. Los capitanes no quieren una reunión con las entradas puestas a la venta, ya que les parece una falta de respeto. Y ese parece ser el objetivo del presidente de la Liga desde el plantón del pasado martes.