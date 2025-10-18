AFE y los capitanes solicitaron a Tebas que aplazase la venta de entradas del partido en Miami

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) respondió a la Liga de Javier Tebas antes de las 14:00 de la tarde del pasado viernes con varias peticiones reaccionando a las fechas que propuso la patronal para reunirse con los capitanes por el partido de Miami. Unas fechas que eran imposibles para los futbolistas y que seguían siendo las mismas que a primeros de semana. Entre estas peticiones, AFE y los capitanes solicitaron a Tebas que aplazase la venta de entradas del partido de Liga en Miami hasta después de la reunión que piden los jugadores.

El sindicato, durante las últimas semanas, y como ha hecho siempre, está defendiendo a los jugadores a capa y espada. Es su cometido y lo está haciendo con todas las de la ley. AFE y los capitanes repiten que todo esto no es contra el partido en Miami, es por la falta de transparencia, información y ninguneo hacia los que son los principales actores de este deporte.

Entre todas las cartas que se enviaron Liga y AFE durante los últimos días, el sindicato remitió una de ellas a Javier Tebas antes de las 14:00 horas del pasado viernes, solicitándole que aplazase la venta de entradas hasta después de la reunión. Los capitanes no quieren una reunión con las entradas puestas a la venta, ya que les parece una falta de respeto. Y ese parece ser el objetivo del presidente de la Liga desde el plantón del pasado martes.

AFE insistió a la Liga que la reunión no se puede producir en las fechas que propone la patronal, como el 24 de octubre por ejemplo, porque ese día comienza una nueva jornada liguera y los jugadores estarán concentrados. Y es que los capitanes consideran estas propuestas de la patronal una falta de respeto.

El sindicato solicitó a la Liga un informe detallado del partido en Miami hace ya más de dos meses. AFE, además, le ha repetido varias veces a la Liga en los últimos días que la autorización de UEFA al partido de Miami no tiene carácter definitivo, como la propia Liga le señaló a AFE el pasado 7 de octubre. Por el momento, el partido de Miami no cuenta con la aprobación necesaria de CONCACAF y US Soccer.