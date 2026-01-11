La prensa inglesa sueña con un bombazo en los banquillos: ¡Ancelotti al Manchester United!

El banquillo del Manchester United se ha convertido en un lugar ingrato para los entrenadores desde la salida de Sir Alex Ferguson. El técnico escocés permaneció durante 27 años en Old Trafford, dejando un vacío que ni figuras de renombre como José Mourinho o Louis Van Gaal, ni apuestas como Erik ten Hag o Ruben Amorim, han podido llenar. El luso ha sido el último en ser despedido del cargo tras poco más de un año al frente de los red devils. La prensa inglesa sueña con la llegada de Carlo Ancelotti para enderezar el rumbo de un histórico en horas bajas.

El entrenador italiano ocupa el puesto de seleccionador de Brasil desde mayo del pasado año, cuando se confirmó el final de su segunda etapa en el Real Madrid. Ancelotti firmó un contrato de 14 meses, hasta la finalización del próximo Mundial. El papel de la Canarinha en el torneo mundialista marcará el futuro del técnico en el banquillo. En caso de llegar a un acuerdo, el ex técnico madridista cuentan con una opción en su contrato para ampliar el vínculo hasta 2030.

Por tanto, la posible llegada de Carlo Ancelotti al Manchester United debería esperar al verano. En estos momentos, el ex jugador y entrenador de los red devils entre 2018 y 2021, Ole Gunnar Solskjaer, es el mejor situado para tomar las riendas del banquillo. En estos momentos, Darren Fletcher -también jugador de los de Manchester durante la era Ferguson- ha ejercido como técnico interino en el último encuentro liguero ante el Burnley, y también lo hará en el duelo de FA Cup con el Brighton. La leyenda del Manchester United y ahora analista en Sky Sports, Gary Neville, ha puesto sobre la mesa el nombre de Carlo Ancelotti como candidato al banquillo del equipo para el próximo verano.

Ancelotti ya ‘rechazó’ al Manchester United

La experiencia de Carlo Ancelotti en la Premier League es de sobra conocida. El técnico dio el salto al fútbol inglés de la mano del Chelsea, con el que vivió su primera experiencia lejos del calcio. Con el equipo londinense ganó el título liguero en su primera temporada y quedó segundo -por detrás del Manchester United- en su segunda y última campaña. Tras pasar por PSG, Real Madrid, Bayern de Múnich y Nápoles, Ancelotti regresó a Inglaterra para entrenar al Everton entre 2019 y 2021.

En su segunda etapa en la Premier League, Carletto tuvo un conversación con Ole Gunnar Solskjaer que ahora adquiere un significado mayor. Durante un duelo entre Everton y Manchester United, Ancelotti se acercó a la área técnica que ocupaba el entonces entrenador de los red devils. El técnico italiano le confesó que no le atraía el puesto de entrenador del Manchester United por la gran presión que conllevaba. Una presión a la que Ancelotti no es ajeno por su dilatada experiencia y que, tras vivirla de lleno en su segunda etapa en el Real Madrid, ahora la experimenta en la selección brasileña.