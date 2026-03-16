Doncic se refugia en los Lakers en medio de su polémica separación: «El baloncesto me da paz»

La estrella de la NBA, Luka Doncic, atraviesa un momento complicado en su vida personal, aunque eso no le ha impedido seguir brillando sobre la pista. El jugador de Los Angeles Lakers sigue haciendo lo que mejor sabe, jugar al baloncesto, y así lo demuestra con sus últimas actuaciones. Desde el anuncio de su ruptura, ha disputado tres encuentros: 31 puntos ante los Timberwolves, 51 puntos frente a los Chicago Bulls y 30 puntos contra los Nuggets.

Tras el partido, Doncic habló brevemente sobre cómo está viviendo este momento personal. El base esloveno reconoció que el baloncesto se ha convertido en una especie de refugio para él en medio de las dificultades. «El baloncesto me da cierta paz cuando juego un partido», afirmó el jugador, dejando claro que competir le ayuda a desconectar de lo que ocurre fuera de la pista. ￼

En la misma línea, el jugador también explicó que intenta centrarse en su trabajo a pesar de todo. «Es mi trabajo, me pagan mucho dinero, así que tengo que estar presente aquí», señaló tras el encuentro, insistiendo en que su responsabilidad es rendir con su equipo. ￼

Doncic y una separación complicada

La ruptura con Goltes ha sido especialmente mediática porque ambos mantenían una relación de más de una década. Además, el jugador explicó que una de las razones de su decisión fue la dificultad para poder estar con sus hijas durante la temporada en Estados Unidos. «Amo a mis hijas más que a nada y he hecho todo lo posible para que estén conmigo en Estados Unidos durante la temporada, pero no ha sido posible», explicó el esloveno en ESPN.

Pese a esta situación personal, Doncic continúa demostrando su nivel en la NBA y liderando a los Lakers en la temporada. Su actuación frente a los Bulls sumando 51 puntos es una prueba más de que, incluso en momentos difíciles, sigue siendo uno de los jugadores más determinantes de la liga.