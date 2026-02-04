La NBA confirma los 25 jugadores del All-Star 2026

La NBA ha anunciado este miércoles la lista completa de los 25 jugadores que estarán en el All-Star 2026 que se disputará entre el 13 y el 15 de febrero. Una edición que llega con la novedad de que competirán tres equipos donde estarán nombres de talla mundial como LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant y Luka Doncic, entre otras muchas estrellas.

Por primera vez, el All-Star consistirá en un minitorneo formato ‘round robin’ entre tres equipos -dos de Estados Unidos (‘Barras’ y ‘Estrellas’) y uno del Mundo- antes de una final entre los dos mejores, en lugar del clásico enfrentamiento entre Este y Oeste.

James, Curry y Durant quedaron encuadrados en el equipo ‘Barras’, junto a Jaylen Brown, Jalen Brunson, Knabawhi Leonard, Norman Powell y Donovan Mitchell. El equipo ‘Estrellas’ estará formado por Cade Cunningham, Anthony Edwards, Chet Holmgren, Tyrese Maxey, Jalen Duren, Devin Booker, Scottie Barnes y Jalen Johnson.

Finalmente, el equipo ‘Mundo’ en el All-Star 2026 lo conformarán Victor Wembanyama, Nikola Jokic, Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Jamal Murray, Karl-Anthony Towns, Pascal Siacam y Deni Avdija. El griego Giannis Antetokounmpo también figura entre los elegidos para el equipo ‘Mundo’, aunque sufre una lesión que posiblemente le impida estar en Los Ángeles para el fin de semana de las estrellas.

Mitch Johnson (San Antonio Spurs) dirigirá al equipo ‘Barras’, J.B. Bickerstaff (Detroit Pistons) a ‘Estrellas’ y Darko Rajakovic (Toronto Raptors) a ‘Mundo’. LeBron James lidera este All-Star 2026 en convocatorias con un récord de 22. Le siguen Kevin Durant, con 16; Stephen Curry, con 12; Giannis Antetokounmpo, con 10 participaciones, y Nikola Jokic, con 8. El All Star 2026 de la NBA se disputará entre el 13 y el 15 de febrero en el Intuit Dome de Inglewood (Los Ángeles).

Listado completo de los tres equipos del All-Star 2026

Conferencia Este

Scotte Barnes (Raptors)

Devin Booker (Suns)

Cade Cunningham (Pistons)

Jalen Duren (Pistons)

Anthony Edwars (Timberwolves)

Chet Holmgren (Thunder)

Jalen Johnson (Hawks)

Tyrese Maxey (76ers)

-Entrenador: J.B. Bickerstaff

Conferencia Oeste

Jaylen Brown (Celtics)

Jalen Brunson (Knicks)

Stephen Curry (Warriors)

Kevin Durant (Rockets)

LeBron James (Lakers)

Kawhi Leonard (Clippers)

Donovan Mithcell (Cavaliers)

Norman Powell (Miami)

-Entrenador: Mitch Johnson

Resto del Mundo

Giannis Antetokounmpo (Bucks)

Deni Avdija (Trail Blazers)

Luka Doncic (Lakers)

Shai Gilgeous-Alexander (Thunder)

Nikola Jokic (Nuggets)

Jamal Murray (Nuggets)

Pascal Siakam (Pacers)

Karl-Anthony Towns (Knicks)

Victor Wembanyama (Spurs)

-Entrenador: Darko Rajakovic