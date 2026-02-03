Hugo González hace historia en la NBA superando a Tim Duncan

Hugo González suma y sigue en la NBA. El escolta español de apenas 19 años ha caído de pie en la mejor liga del mundo y ha superado un récord de rookie que tenía Tim Duncan, toda una leyenda de este deporte. En poco tiempo, el ex del Real Madrid se ha convertido en una pieza fundamental para los Boston Celtics de Joe Mazzulla. Tanto es así que el propio equipo ha sacado pecho de sus números en redes sociales.

El internacional español tiene el +/- por partido más alto de un rookie en la historia de la NBA, desde que se empezara a contar esta estadística en la temporada 1996-97. Con un +/- de 5,36, Hugo González ha superado a grandes estrellas de la liga como Tim Duncan, que contaba con un +/- de 5,23, Chet Holmgren, con un +5,15, Ben Simmons (+4,78), Donovan Mitchell (+4,42) y la gran referencia de los Celtics, Jayson Tatum, que ocupa el quinto lugar del ranking con un +4,3.

Esta estadística mide la diferencia de puntos en el partido de un jugador cuando está en la cancha. Se calcula mediante la diferencia de puntos a favor y en contra que ha logrado el equipo cuando el jugador está en la cancha y en el banquillo. Es decir, con Hugo González en pista, los Celtics tienen un +5,36. Pero los números del español no acaban ahí.

Top 2, not 2 👀 pic.twitter.com/lSU5QGjtbN — Boston Celtics (@celtics) February 2, 2026

Aunque el ex del Real Madrid promedia 4 puntos y 3,4 rebotes en 15,3 minutos, sus números no reflejan la importancia que tiene dentro del equipo. Más allá de la estadística anteriormente mencionada, Hugo también tiene el mejor +/- de los rookies de la NBA de largo. El escolta español lidera este ranking con un +236, muy por encima del segundo, Dylan Harper (+117), VJ Edjecombe (+69), Kon Knueppel (+59) y Joan Beringer (+49).

Recientemente, en el duelo frente a los Brooklyn Nets en el Barclays Center, el internacional español anotó un triple decisivo a 0,4 segundos del final de la primera prórroga para forzar el segundo tiempo extra. González salió desde el banquillo para la jugada final y clavó el triple desde la esquina casi sobre la bocina. Los Celtics acabaron ganando ese partido por 130-126 en la segunda prórroga.