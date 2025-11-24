Los Celtics piden confiar en Hugo González: «Va a tener una gran carrera»

Las primeras dudas sobre el presente y futuro de Hugo González en los Boston Celtics comenzaron a emerger tras dos partidos de ausencia. El canterano del Real Madrid no dispuso de minutos ante Los Angeles Clippers y Brooklyn Nets la pasada semana, pero ha vuelto a encontrar su hueco en la rotación de Joe Mazzulla en los dos últimos encuentros. El español participó nueve minutos en la victoria de los Celtics ante Orlando Magic, aportando un punto, un rebote y dos asistencias. Desde Boston lo tienen claro: «Va a tener una gran carrera».

Phil Pressey, entrenador de los Maine Celtics, equipo de la G League afiliado a los Boston Celtics, ha destacado el potencial del joven jugador de 19 años. «Muchos de sus hábitos los aprendió en Europa. Su entrega, su energía… Cuando está en pista lo da todo, intenta hacerlo lo mejor que puede y su nivel de esfuerzo va a ser de diez», ha explicado el que fuera base del FC Barcelona en la temporada 2017/18.

Pressey conoce bien a Hugo González, al que entrenó durante el pasado verano junto al resto del cuerpo técnico de los Boston Celtics y en sus primeros pasos como jugador céltico en la Summer League. «Tiene el talento para correr, saltar, moverse lateralmente y buena anticipación. Pero todo esto empieza con su profesionalidad, entendiendo como ser puntual, como está involucrado en los entrenamientos, su dieta, el gimnasio», ha remarcado el ex jugador. Pressey cree que su madurez no hace necesario que se foguee en el filial de los Celtics: «La G League es para eso, y ya lo tiene. Lo que veo y he hablado con él me dice que, pese a tener 19 años, es más maduro de lo que debería ser alguien de esa edad».

Good convo with @philpressey about Hugo González. Doesn’t know whether or not he’ll spend time in Maine this year, but had some good perspective on his summer/camp: «He has the intangibles that you can’t teach. I’m excited for his career. I’m sure he’s gonna have a great one.» pic.twitter.com/6UaA7NwnO4 — Bobby Manning (@RealBobManning) November 22, 2025

Hugo González aterrizó en la NBA tras ser elegido en el número 28 del draft por los Celtics. Pese a necesitar adaptación a un nuevo baloncesto y a un contexto totalmente diferente al europeo, la franquicia de Boston ha apostado por él en sus primeros pasos en la liga. El canterano merengue ha disputado 13 de los 17 partidos de su equipo. Su gran rendimiento defensivo está siendo el principal argumento de Hugo para hacerse un hueco en la rotación. «Hace un gran trabajo defendiendo, estando comprometido y su nivel de concentración es élite. No tiene que ver con su talento, tiene que ver con el lado mental y él lo tiene pese a su juventud», ha reconocido Pressey en una entrevista con el periodista Bobby Manning.

El futuro de Hugo González en la NBA

Phil Pressey es optimista con el futuro de Hugo González en los Celtics y en la NBA. El español debe aprovechar su oportunidad para sumar minutos antes del regreso de Jayson Tatum, estrella de Boston que comparte posición con Hugo y que se perderá la temporada al completo por una lesión en el tendón de Aquiles. «Es muy joven aún y tiene mucho margen de mejora, pero tiene los intangibles que no se enseñan. Estoy emocionado entusiasmado con su carrera y estoy seguro de que va a tener una gran carrera», ha concluido el entrenador de los Maine Celtics.