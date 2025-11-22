Un Real Madrid intermitente cumple ante el colista Covirán Granada

El Real Madrid visitaba al colista Covirán Granada y, pese a su intermitencia, consiguió ganar arrollando. Los blancos se llevaron el encuentro por 100-111, resolviendo en el último cuarto, tras una desconexión en el tercer acto que les pudo pasar factura. Liderados por Hezonja (20 puntos) y Maledon, que firmó un doble-doble (18 puntos y 10 asistencias), consiguieron certificar un nuevo triunfo de los blancos en los últimos 10 minutos, con especial protagonismo también de Garuba.

De esta manera, los blancos suman su séptima victoria en ocho jornadas de Liga Endesa, habiendo perdido únicamente en Vitoria ante Baskonia. Los de Scariolo tenían una papeleta este sábado teóricamente sencilla, ante un colista que llegaba en una situación totalmente contraria a la suya. Sólo habían ganado uno de sus partidos los andaluces, pero resistieron y resucitaron ante los madridistas.

Aguantaron el primer cuarto los granadinos, con un parcial de 29-31, sin embargo, en el segundo ya parecía irse decantando la balanza a favor del Real Madrid. Los de Scariolo lograban la máxima diferencia del partido para irse de +8 al descanso, con un 48-56 en el marcador. Una renta que fue a más en los primeros minutos del tercer acto. Se pusieron los blancos con 55-69 y, cuando todo parecía sentenciado, llegó el renacer del Covirán.

El Granada empezó a creer ante un Real Madrid confiado y, en cuestión de medio cuarto consiguieron darle la vuelta a la situación. Hasta el punto de irse por delante en el marcador al término del acto. Finalizaba con un 79-78 y los blancos iban a tener que remar en los últimos minutos del choque para no pegársela en un partido que tenían completamente cerrado.

Y entonces aparecieron Hezonja, Garuba y Maledon. Entre los tres devolvieron la victoria al Real Madrid. Los blancos volvieron a enchufarse al partido. Y de qué forma lo hicieron. Lideraron en todo momento, dejando sin opciones a unos andaluces que quedan en lo más bajo de la clasificación con sólo una victoria y siete derrotas. Estuvieron cerca, pero acabaron viéndose superados por un equipo plagado de estrellas al que un rafagazo final le llevó al triunfo.