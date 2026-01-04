Fin a una racha histórica: el récord del Real Madrid como local termina en 37 victorias

La derrota del Real Madrid en el Clásico ante el Barcelona (100-105) ha supuesto el fin de un registro histórico de los blancos ante su público. Los merengues habían encadenado 37 triunfos como locales en Liga Endesa, una cifra que se ha visto truncada por su eterno rival. La racha se había extendido durante 644 días, incluyendo el año 2025 al completo. En su primer partido liguero en casa, los de Sergio Scariolo han perdido su invicto en el Movistar Arena ante un Barça renacido desde la llegada de Xavi Pascual.

La derrota también ha supuesto perder esta condición en la presenta temporada, donde los seis encuentros en casa ante el público madridista se habían saldado con triunfo. En Euroliga los registros eran similares, con ocho victorias y sólo una derrota en nueve partidos. Por tanto, el balance como local se sitúa ahora en 14 triunfos y dos derrotas entre ambas competiciones. En un Clásico marcado por el acierto ofensivo de ambos conjuntos, que han firmado la segunda mejor marca anotadora en su particular duelo en Liga Endesa, el Barça ha hecho valer su mayor inspiración (56% en triples) y mejor toma de decisiones en los minutos finales.

El principal artífice del triunfo culé, además, ha sido un ex madridista como Nicolás Laprovittola. El argentino ha tomado las riendas del duelo en el último cuarto, con Punter en el banco, para liderar al Barcelona. El exterior ha anotado 12 de sus 19 puntos y repartido cinco de sus nueve asistencias en el parcial final. Con su triunfo, el Barça también ha truncado la racha de nueve victorias seguidas del Real Madrid en los Clásicos, impidiendo que alcanzaran los dobles dígitos. Para encontrar la última victoria blaugrana en Madrid había que remontarse a la final de la Liga Endesa de 2023.

El Real Madrid y su 2025 perfecto en casa

El Real Madrid cerró 2025 con un inmaculado registro ante su público en Liga Endesa. El Movistar Arena sólo presenció triunfos de los suyos en la competición doméstica, entre ellos los que llevaron al equipo blanco a levantar el título liguero en junio. Los de Scariolo culminaron el año con una notable remontada ante Unicaja, en la que la condición de invicto peligró.

Una marca que no ha podido trasladar con el cambio de año. En su primer partido como local en Liga Endesa de 2026, el Real Madrid ha firmado su primera derrota del curso. Hezonja lideró un amago de remontada en la recta final, llegando a situar a los blancos a tres puntos de distancia. Un inverosímil triple a tabla de Joel Parra y las malas decisiones en ataque -varias de ellas del propio Hezonja- truncaron el intento de disparar a 38 la racha de triunfos en casa.