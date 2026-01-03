El increíble dominio del Real Madrid en el Clásico: busca su décima victoria seguida contra el Barça

El Real Madrid ha impuesto un increíble dominio en el Clásico. El equipo blanco ha ganado sus últimos nueve partidos contra el Barcelona y este domingo en el Movistar Arena (12:30 horas) quiere alargar su hegemonía, lo cual supondría una decena de triunfos consecutivos ante su máximo rival. La racha comenzó el 29 de mayo de 2024 y este 4 de enero de 2026 buscará seguir ampliando una racha histórica.

El Real Madrid, que no pierde como local en la Liga Endesa desde el 31 de marzo de 2024 contra el Manresa, también puede agrandar a 38 victorias su espectacular récord en casa. Para ello, tendrá que derrotar a un Barça mucho más fuerte desde la llegada de Xavi Pascual que aún no ha perdido en ACB con su nuevo entrenador. Los culés han ganado sus últimos siete encuentros.

El técnico de Gavá se enfrenta a la complicada misión de romper ese 9-0 del Real Madrid en el Clásico y evitar que se vaya hasta los 10 en su regreso al Palacio de los Deportes. Este dominio sonrojante del equipo blanco sobre el Barcelona, entre otros factores, fue una de las causas del despido de los dos anteriores entrenadores. Especialmente para Roger Grimau, que fue cesado tras perder la semifinal liguera de la 2023-2024 en tres partidos.

Precisamente en el primero de éstos comenzó la hegemonía blanca, ya que desde entonces el Real Madrid los ha ganado todos (cinco de Liga, tres de Euroliga y uno de Supercopa). De hecho, el último triunfo del Real Madrid contra el Barça fue esta temporada en el campeonato europeo y precipitó el despido de Joan Peñarroya, al que la directiva blaugrana señaló culpable de la pañolada del Palau Blaugrana y cayó dos días después tras perder en Gerona.

El dominio comenzó con Chus Mateo y hasta ahora se ha mantenido con Sergio Scariolo, que ganó el primer Clásico de su segunda etapa como técnico madridista con el mejor partido de Trey Lyles en el Real Madrid el pasado 7 de noviembre. Uno de los duelos más atractivos estará precisamente en el banquillo, ya que el italiano se medirá a la pizarra de Pascual que tanto rédito está dando al cuadro azulgrana, sobre todo en defensa.

El Real Madrid domina los últimos nueve Clásicos