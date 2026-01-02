Scariolo: «Del Barça hablaremos si eso mañana, pensemos en estar contentos por esta victoria»

Sergio Scariolo compareció ante los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid contra el Dubai Basketball en el primer partido de los blancos en 2026. Su equipo remontó para acabar ganando de 14 puntos cuando perdía por esa misma diferencia al descanso y dio una gran alegría a un Palacio de los Deportes que registró una buena entrada (casi 10.000 espectadores) antes del Clásico de Liga Endesa este domingo ante el Barcelona (12:30 horas).

«Muy contento por la reacción, la cohesión de los jugadores y una comunión con la afición, que apoya a un equipo que tiene sus limitaciones, pero que trabaja duro y lo aprecia. No tenemos suficiente confianza para poder tener esas energías tremendas que hemos derrochado en 40 minutos», comenzó.

«Tengo que pensar a qué se debe porque luego sí que hemos sido capaces. Es un tema de debate interno, pero estoy orgulloso del gran partido del equipo y de la gran contribución de muchos jugadores. Todos han aportado atrás. No tenemos ni 48 horas para descansar en este calendario loco y tenemos que resetear y pensar en el siguiente partido», añadió.

Scariolo también habló de los 1.200 partidos de Sergio Llull, capitán del Real Madrid: «Es una leyenda, una presencia tremenda en el vestuario, banquillo, quien compone el alma más competitiva del equipo. Es una cantidad tremenda que no la ha alcanzado nunca nadie y eso habla mucho a favor de él como jugador, pero sobre todo como persona. Le felicito mucho».

Scariolo, el calendario y ni una palabra del Clásico

«Sería un idiota auténtico si me fuera más molesto por una primera parte que ha sido arreglada de una manera tan grande en la segunda. Me quedo con el primero, tercer y cuarto cuarto. El segundo ha sido lamentable. Es una cuestión de saber cómo tenemos que hacer y si es posible jugar con la máxima intensidad los 40 minutos cada dos días. Es un asunto interesante para abordar», dijo.

«Del Barça hablaremos si eso mañana, hoy toca hablar de esta victoria. Todas las victorias cuestan mucho, mirad la plantilla de nuestro rival. Una acumulación de estrellas de primer nivel, así que pensemos en estar contentos con esta victoria porque la hemos logrado ante un gran equipo», alabó, sin querer referirse aún al Clásico.