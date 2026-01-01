El ‘nuevo’ Real Madrid busca recuperar su estatus en Europa en 2026

El Real Madrid bajó en la noche de este martes en Murcia el telón de un 2025 frenético de baloncesto en el que ha jugado 88 partidos, de los cuales 67 los ha ganado y 21 los ha perdido, 17 de ellos en la Euroliga, es decir, un 81% de sus derrotas han sido en duelos europeos. De ahí que el pasado verano el club blanco sufriera una renovación de arriba a abajo, desde la directiva hasta la plantilla pasando por el cuerpo técnico, con la única intención de recuperar su estatus en el baloncesto continental.

Con Sergio Scariolo en el banquillo, Sergio Rodríguez en la dirección deportiva y siete fichajes para reforzar un equipo en horas bajas en la Euroliga tras las marchas de Guerschon Yabusele a la NBA, de Vincent Poirier a Anadolu Efes, de Fabien Causeur al Olimpia Milan y una temporada después de Dzanan Musa al Dubai Basketball y las retiradas de Rudy Fernández y el propio Chacho, nació un ‘nuevo’ Real Madrid con el objetivo de recuperar el trono europeo.

Theo Maledon y David Krämer fueron los primeros en unirse, dos fichajes con el sello de Juan Carlos Sánchez y Alberto Herreros, ex dirigentes de la sección desde finales de junio y leyendas de la misma, y a ellos se sumaron Gabriele Procida e Izan Almansa como proyectos de futuro a petición expresa de Scariolo, Chuma Okeke, Trey Lyles y Alex Len, repletos de experiencia NBA y ojeados por Martynas Pocius, mano derecha del Chacho.

Así las cosas, entre la última plantilla de Chus Mateo antes de su salida del Real Madrid y la actual de Scariolo, el equipo blanco tiene un claro debe en la Euroliga, donde sólo ha vencido en 23 encuentros de los 40 que ha disputado. 17 derrotas son demasiadas para un Real Madrid que hace no mucho (21 de mayo de 2023) levantó su undécima Copa de Europa en Kaunas imponiéndose a Olympiacos en una final épica.

Los números del Real Madrid en 2025

El autor de la canasta ganadora fue su actual capitán, Sergio Llull, que asumió todo el peso del vestuario tras las salidas de Rudy y Chacho. Ambos forman ahora parte importante de la directiva y ven como el de Mahón y los otros 14 de jugadores luchan por recuperar el estatus perdido en Europa mientras imponen un dominio espectacular en ACB.

Cabe recordar que el Real Madrid ha alcanzado en este 2025 que acaba el récord histórico de victorias como local en la competición doméstica. Nadie ha sido capaz de asaltar el Palacio de los Deportes, de ahí que el equipo blanco haya cerrado el año con un balance de 44 triunfos y cuatro tropiezos en ACB, todos a domicilio.

En Liga Endesa el dato es de 41-2, mientras que el gran lunar estuvo en la derrota en la final de la Copa del Rey contra Unicaja Málaga, así como en la del Martín Carpena ante el Valencia Basket en la lucha por el título de Supercopa, ya con Scariolo. El equipo de Pedro Martínez apunta a ser su gran rival esta temporada en España incluso por delante del Barcelona, en auge eso sí desde la llegada de Xavi Pascual.

El calendario que viene

El Real Madrid espera remontar el vuelo en la Euroliga, pues está décimo y a tres victorias del Valencia, precisamente. Por delante, para comenzar el año, tiene el duelo contra el Dubai este viernes con el que cerrará la primera vuelta de la fase regular y después una serie de partidos para ir escalando en la clasificación: Lyon, Maccabi, Barça, Valencia, Olimpia, Mónaco, París… 2026 se presenta como un juicio para el súper proyecto baloncestístico blanco.