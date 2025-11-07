Pañolada en el Palau al Barcelona tras perder contra el Real Madrid con Laporta en el palco

El Palau Blaugrana acabó muy caliente por la derrota del Barcelona en el Clásico de la Euroliga contra el Real Madrid. Los aficionados del equipo azulgrana sacaron los pañuelos y los agitaron al cántico de «¡Cubells dimisión!», pidiendo la marcha del responsable de la sección de baloncesto. Joan Laporta, justo al lado de Josep, contemplaba la protesta nervioso en los segundos finales del partido.

Ya hace tiempo que el club azulgrana, por su sequía económica, viene invirtiendo lo justo en su equipo de baloncesto. Los fichajes, la mayoría veteranos, rinden, pero no acaban de darle el plus que se necesita en Europa para volver a ser grandes.

Y la derrota, en un Clásico duele más. Por eso la afición culé hizo una pañolada en el Palau para pedir la dimisión de Cubells, que junto a Juan Carlos Navarro son los principales responsables de la mala época que vive el Barça en cuanto a baloncesto. Pero también Laporta, a quien también se dirigió la parroquia blaugrana mientras éste miraba hacia la cancha con gesto tenso. La pitada fue sonora.