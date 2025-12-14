Un Real Madrid imperial aplasta al Girona y asalta el liderato

El Real Madrid ha arrollado al Básquet Grona (112-76) en el partido de la jornada 10 de la Liga Endesa. Liderados por Facundo Campazzo, Gabriele Procida, David Kramer y Trey Lyles, el equipo de Sergio Scariolo se sobrepuso a las bajas de Mario Hezonja, Walter Tavares y Gaby Deck para superar al conjunto catalán. Un gran tercer cuarto decantó la balanza en favor del equipo local, que sentenció en un magnífico último periodo.

Una victoria que sitúa al vigente campeón de la ACB como líder del campeonato con nueve victorias y sólo una derrota, debido a que el Valencia Basket ha aplazado su partido ante el Casademont Zaragoza por las condiciones meteorológicas que atizaban a la capital del Turia. Así, a expensas de ver cuándo se disputa este partido, el Real Madrid acabará esta jornada como líder en solitario.

Cumplió Sergio Scariolo con su idea de rotar en liga, pero esta vez envidó a grande, dejando en la grada a Walter Tavares, Mario Hezonja y Gabriel Deck. Sin tres de sus principales pilares, el objetivo era abrir distancia cuanto antes para, a partir de ahí, marcar el tempo del enfrentamiento.

En esa línea, el conjunto blanco apostó por los triples con bastante acierto. Desde lejos llegaron sus nueve primeros puntos, con un lanzamiento exterior acertado del canadiense Trey Lyles y dos más del joven italiano Gabriele Procida, a quien le sobra descaro para aprovechar las oportunidades cuando se las brindan.

El Madrid mete una marcha más

La ventaja del conjunto blanco llegó a elevarse hasta los nueve puntos, momento en el que unos buenos minutos de Nikola Maric acercaron a los visitantes aprovechando los cambios del rival. Esa tendencia alcista del Girona se prolongó hasta el arranque del segundo cuarto, cuando un parcial de salida de 7-13 que incluyó dos triples seguidos de Derek Needham (6 de 8 en total del equipo en los 10 minutos hasta el intermedio) forzaron el empate (35-35, m.14).

Respondió el Real Madrid de manera contundente, con un 10-3 desatado por Chuma Okeke, que hizo la mitad del trabajo anotador. Fue el aperitivo de dos aciertos lejanos sin réplica de Facundo Campazzo y Alberto Abalde que permitieron a los suyos saltar por encima de la barrera psicológica de los 10 puntos y, a la postre, marcharse al descanso ganando por 59-49 gracias también en gran parte al dominio en el rebote.

Lo que parecía bien encarrilado para el anfitrión terminó de concretarse en los cinco minutos iniciales del tercer cuarto. Con problemas en el lanzamiento el bando gerundense (5 de 18 en tiros de campo hasta la media hora), los de blanco fueron abriendo la brecha hasta tocar la doble decena de renta favorable de cara al cuarto decisivo (86-65 al final del tercer cuarto).

Los 10 minutos restantes resultaron intrascendentes para un equipo local que ya había alcanzado el centenar de puntos a falta de cuatro minutos y que suma de esta manera su octavo triunfo consecutivo entre todas las competiciones, el número 36 seguido en su cancha en liga.