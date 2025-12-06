Tavares revoluciona las redes con su reacción al España-Cabo Verde del Mundial

Si en nuestro país se realizara una encuesta sobre quién es el personaje caboverdiano más conocido sin duda la mayoría de respuestas apuntarían a Edy Tavares. El pívot del Real Madrid de baloncesto vivirá un enfrenamiento muy especial en el Mundial de 2026 del próximo verano entre su país de nacimiento, Cabo Verde, y en el que lleva residiendo la gran parte de su vida, España.

Su reacción tras el sorteo celebrado este viernes en Washington, en el que España y Cabo Verde cayeron emparejados en el grupo H junto a Arabia Saudí y Uruguay, ha revolucionado por completo las redes sociales. «Porqueeeeeee», rezaba el mensaje de Tavares, acompañado de varios emoticonos de risa, tras conocer el enfrentamiento.

El caboverdiano, también seguidor del fútbol y fiel aficionado de su selección, prefirió tomarse con humor el duro grupo en el que ha caído su país en su primera participación en un Mundial. Hace unas semanas, después de la clasificación de Cabo Verde para el torneo, Tavares ya trasladó su pasión por su combinado nacional.

«Con mucha emoción y nerviosismo, tenía la mente todo el día pensando en el partido para poder verlo y he tenido la suerte de estar vivo para disfrutarlo», aseguró. «Mucha alegría, me llamaron mi madre, mi abuela… todo el mundo», añadió, antes de ser preguntado por una posible llamada de su seleccionador para aprovechar su altura en los córners (mide 2,21 metros): «¡Claro que sí, voy como Peter Crouch!»

Romperécords Tavares

Tavares, que el pasado jueves alcanzó un récord nunca antes visto en la Euroliga al convertirse en el primer jugador de la historia de la competición en realizar 500 tapones, cambiaría el aro por la portería con tal de llevar a Cabo Verde a la siguiente ronda. El pívot es una de las personas más queridas en el Real Madrid y esta temporada está dispuesto a ganar aún más títulos vestido de blanco a las órdenes de Sergio Scariolo.