Hugo González roza el ‘doble-doble’ en el triunfo de los Celtics ante Miami

El escolta español Hugo González ha rozado el ‘doble-doble’ en la victoria que Boston Celtics ha cosechado en casa ante Miami Heat (129-116), en la que los de Joe Mazzulla consiguieron despegarse en el marcador con un gran último cuarto y comandados por la efectividad del base Derrick White desde la línea de tres.

En el TD Garden, el partido llegó parejo al último periodo, donde Boston enlazó diez triples que le permitieron alejarse con un parcial de 20-5. Los nueve aciertos en los 14 intentos desde el perímetro de White, que acabó con 33 puntos, y los 30 tantos del escolta Jaylen Brown resultaron letales para Miami.

Los de verde firmaron un 48,8 % de acierto desde el perímetro, incluidos 10 triples durante en el último cuarto, al que ambos equipos llegaron distanciados por un punto en el marcador.

Mientras, Hugo González se mostró muy participativo en los 29 minutos que estuvo sobre la cancha. Saliendo desde el banquillo, el madrileño firmó 10 puntos -4 de 7 en tiros de campo, incluido 1 de 2 triples, y 1 de 2 tiros libres-, capturó 8 rebotes -6 de ellos defensivos-, robó dos balones y puso un tapón.

Sam Hauser (15 puntos y 5 de 6 en triples) inició la racha de los Celtics con dos triples consecutivos al inicio del cuarto periodo, el segundo de ellos en contraataque tras un robo de balón de Hugo González.